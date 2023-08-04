20 ألف جنيه .. أسعار MG ZS الجديدة بالسوق المصري

شهدت السيارة MG ZS زيادة سعرية جديدة تراوحت بين 20 و 30 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة بالسوق المصري، عدا الفئة الاولى والتي لم تتوافر في الوقت الحالي، وبذلك اصبحت اسعار السيارة تقدم بقيمة تبدأ من 804.990 ألف جنيه بدلاً من 804.990 ألف جنيه للفئة الثانية0.

يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG ZS في السوق المصري بعد زيادات اغسطس 2023.

MG ZS

مواصفات السيارة MG ZS

الطول الإجمالي 4314 مم.

العرض الكلي 1809 مم.

ارتفاع السيارة 1624 مم.

حجم حقيبة التخزين 495 لتر.

خزان وقود 48 لتر.

الطول الكلي لقاعدة العجلات 2585 مم.

MG ZS

المحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

القوة الاجمالية 119 حصان.

العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر.

ناقل الحركة اوتوماتيك 4 سرعات.

وقت التسارع 10.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

معدل استهلاك البنزين 5.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

MG ZS

تعرف على الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG ZS في السوق المصري

الفئة الأولى بسعر 779.990 ألف جنيه وفقا لآخر قيمة لها.

الفئة الثانية بسعر 804.990 ألف جنيه بدلاً من 804.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 819.990 ألف جنيه بدلاً من 819.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 839.990 ألف جنيه بدلاً من 839.990 ألف جنيه.