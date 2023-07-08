السعر الجديد لـ MG RX5 الرياضية في مصر .. وصل لكام؟

شهدت السيارة MG RX5 زيادة سعرية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت أسعارها بقيمة بلغت 80 ألف جنيه، وشملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المحلي، لهذه النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV.

وفي إطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد للسيارة MG RX5 في السوق المصري وبعض مواصفاتها الفنية.

MG RX5

المواصفات الفنية للسيارة MG RX5

يقدر استهلاك السيارة MG RX5 من الوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كم/ساعة، حيث دعمت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران.

MG RX5

ومن خلال الإمكانيات الفنية التي تتمتع بها السيارة MG RX5، يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0، في مدة زمنية تستغرق 9.8 ثانية، بينما تعتمد في قدراتها الفنية على تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات.

MG RX5

الأسعار الجديدة للسيارة MG RX5 بالسوق المصري بعد زيادات شهر يوليو



الفئة الأولى MG RX5 بقيمة قدرها مليون و79 ألفا و990 جنيها بدلاً من 999.990 جنيها.

الفئة الثانية MG RX5 بقيمة قدرها مليون و99 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و19 ألفا و990 جنيها.

الفئة الثالثة MG RX5 بقيمة قدرها مليون و129 ألفا و990 جنيها بدلاً من مليون و49 ألفا و990 جنيها.