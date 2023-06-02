السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها MG في مصر .. صور

ارتفعت القائمة السعرية لجميع طرازات شركة MG المقدمة بالسوق المحلي، ومنها النسخة ام جي 5 والتي تعد هي ارخص إصدارات العلامة التجارية في مصر، على الرغم من زيادة اسعارها بقيمة بلغت 40 ألف جنيه، ووصول الفئة الاولى منها بسعر 649.990 ألف جنيه.

MG 5

اعرف الاسعار الجديد لارخص سيارة تقدمها ام جي في مصر وابرز مواصفاتها الفنية "MG 5"

تمتلك السيارة MG 5 تصميم خارجي من فئة السيدان، مع سعة تخزين خلفية تتسع إلى 512 لتر، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4601 مم، و 1818 مم للعرض الكلي، إلى جانب ظهورها بجنوط رياضية، ومرايات كهربائية التحكم ذات إشارات ضوئية.

MG 5

وتأتي السيارة MG 5 بالعديد مت التجهيزات منها، زر تشغيل المحرك وايقافه، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد داخلية من الجلد مع تحكم كهربائي لمقعد السائق، بالاضافة إلى وجود شاشة ملونة تعمل باللمس، وحساسات ركن خلفية و أمامية، وكاميرا محيطة وفتحة سقف كهربائية.

MG 5

وتستمد السيارة MG 5 اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT "دفع أمامي"، مقترن بمحرك 120 حصانا، سعة 1500 سي سي4 سلندر، مع عزم دوران 150 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

MG 5

الاسعار الجديدة للسيارة MG 5 في السوق المصري بعد زيادات شهر يونيو

الفئة الاولى MG 5 بقيمة قدرها 649.990 ألف جنيه بدلاً من 609.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG 5 بقيمة قدرها 689.990 ألف جنيه بدلاً من 649.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG 5 بقيمة قدرها 719.990 ألف جنيه بدلاً من 679.990 ألف جنيه.