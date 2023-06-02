عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها MG في مصر .. صور

 MG 5
 MG 5

ارتفعت القائمة السعرية لجميع طرازات شركة MG المقدمة بالسوق المحلي، ومنها النسخة ام جي 5 والتي تعد هي ارخص إصدارات العلامة التجارية في مصر، على الرغم من زيادة اسعارها بقيمة بلغت 40 ألف جنيه، ووصول الفئة الاولى منها بسعر  649.990 ألف جنيه.

أسرع سيارة تقدمها MG في مصر.. اعرف السعر والمواصفات

مواصفات MG Cyberster الرياضية الجديدة|صور

 MG 5

اعرف الاسعار الجديد لارخص سيارة تقدمها ام جي في مصر وابرز مواصفاتها الفنية "MG 5"

 

تمتلك السيارة MG 5 تصميم خارجي من فئة السيدان، مع سعة تخزين خلفية تتسع إلى 512 لتر، بالاضافة إلى نسبة طول كلي بلغت 4601 مم، و 1818 مم للعرض الكلي، إلى جانب ظهورها بجنوط رياضية، ومرايات كهربائية التحكم ذات إشارات ضوئية.

 MG 5

وتأتي السيارة MG 5 بالعديد مت التجهيزات منها، زر تشغيل المحرك وايقافه، وامكانية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد داخلية من الجلد مع تحكم كهربائي لمقعد السائق، بالاضافة إلى وجود شاشة ملونة تعمل باللمس، وحساسات ركن خلفية و أمامية، وكاميرا محيطة وفتحة سقف كهربائية.

 MG 5

وتستمد السيارة MG 5 اوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT "دفع أمامي"، مقترن بمحرك 120 حصانا، سعة 1500 سي سي4 سلندر، مع عزم دوران 150 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كم/ساعة، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

 MG 5

الاسعار الجديدة للسيارة MG 5 في السوق المصري بعد زيادات شهر يونيو

 

الفئة الاولى MG 5 بقيمة قدرها 649.990 ألف جنيه بدلاً من 609.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG 5 بقيمة قدرها 689.990 ألف جنيه بدلاً من 649.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG 5 بقيمة قدرها 719.990 ألف جنيه بدلاً من 679.990 ألف جنيه.

 MG 5
ام جي MG 5 السيارة MG 5 الاسعار الجديدة سيارة MG 5 شهر يونيو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لحظة تشييع الجنازة | انهيار والديّ رضوى ومحمد الغارقيَن في حمام السباحة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

موضوعات متعلقة

السعر الجديد لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر .. صور

30 ألف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 3 موديل 2023 |صور

بعد طرح موديل 2024 .. سعر ومواصفات هيونداي اكسنت RB

سعر جديد لـ BMW X6 بالسوق المصري .. اعرف بكام

أرخص طرازات BMW من فئة X بالسوق المصري .. أسعار جديدة

بدل البنزين.. السعر الجديدة لـ ايولوس E70 برو الكهربائية في مصر

هيونداي تطرح موديلات 2024 من النترا HD .. اعرف سعرها

لقائدي السيارات.. 5 خطوات للحماية من مخاطر العواصف وطرق التعامل معها

ترشيحاتنا

نوران جوهر تفوز بـ بطولة الجونة الدولية للاسكواش .. صور

تعادل الزمالك ومنتخب اليمن وديًا

الفلوس .. أحمد فهمي يكشف سر استمرار فرقة واما | فيديو

الداخلية للحجاج: عدم حصولك على الكود التعريفى يمنعك من مغادرة البلاد

موهبة ثقيلة | منير الوسيمي : شيرين أم كلثوم وصوت الشرق

العصر الذهبي للمساجد.. عمارة بيوت الرحمن في عهد السيسي نقلة غير مسبوقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان : فاكهة صيفية تمنع الجلطات وتعزز قدرة الرجال

طريقة عمل كبدة الدجاج بدبس الرمان.. بأسهل الخطوات

نهائي أبطال أفريقيا.. بيان عاجل من كاف قبل مباراة الأهلي والوداد.. تفاصيل

النخلة اختارت سيارة ابني.. أب يروي موقفا مثيرا لنجله في العاصفة الترابية

فيديو

بعد رفع اللافته المنهارة .. عودة الحركة المرورية لطبيعتها على كوبرى 6 أكتوبر| فيديو

حواس بشرية بالذكاء الاصطناعي .. باحث مصري يطور تقنية جديدة في فيسبوك «فيديوجراف»

سقطت عليها لوحة إعلانات.. مهندسة العاشر من رمضان ضحية الطقس العاصف.. فيديوجراف

فيديو صادم لابنة محمد رمضان.. وتعليق غير متوقع من نمبر وان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ