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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات MG Cyberster الرياضية الجديدة|صور

سيارة MG Cyberster
سيارة MG Cyberster الجديدة

أعلنت شركة إم جي الصينية عن أحدث طرازاتها الجديدة سيارة MG Cyberster ، وسيتم ظهور سيارة MG Cyberster رسميا في معرض  شنجهاي للسيارات لعام  2023 الجاري، وتنتمي سيارة MG Cyberster الي فئة السيارات الرياضية " الكوبيه"، تمتلك مقعدين فقط.

 سيارة MG Cyberster الجديدة 

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 سيارة MG Cyberster الجديدة 

محرك MG Cyberster

تحتوي سيارة  إم جي سايبرستر الرياضية علي بطارية من نوع  NMC، تم صناعتها من قبل United Auto Battery، بالإضافة الي محرك كهربائي ينتج قوة 314 حصان، وتقدم النسخة الأعلى في الأداء من سيارة  إم جي سايبرستر الرياضية بنظام الدفع الرباعي للعجلات 4WD، ومحركين كهربائيين ينتجوا قوة إجمالية 544 حصان، وتصل سرعه السيارة القصوى الي 200 كم/ ساعة.

 سيارة MG Cyberster الجديدة 

أبعاد MG Cyberster

جاءت سيارة إم جي سايبرستر الرياضية الي الأسواق بطول   4535 مم، و عرض 1913 مم، و ارتفاع  1329 مم، وقاعة عجلات بطول 2690 مم، وتزن إم جي سايبرستر 1985 كجم للنسخة الأساسية، وتصل إلى 2075 كجم لنسخة الأداء العالي من سيارة إم جي سايبرستر ، وتحتوي على عجلات رياضية مقاس 19 أو 20 بوصة.

 سيارة MG Cyberster الجديدة 

تصميم MG Cyberster  الخارجي

 سيارة MG Cyberster الجديدة 

تظهر سيارة من إم جي سايبرستر من الخارجي بشكل مميز وأنيق بفضل امتلاكها علي العديد من المميزات منها، سقف قابل للطي، ونهاية خلفية قصيرة، وخط طويل لغطاء المحرك، وفتحات كبيرة، ومآخذ هواء رياضي، ومصابيح أمامية بيضاوية الشكل، بالإضافة الي احتوائها علي سبويلر خلفي رياضي، ومصابيح خلفية على شكل سهم.

 

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