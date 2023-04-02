السعر الجديد لأرخص SUV لـ إم جي في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية إم جي في مصر، عن زيادات أسعار طراز zs موديل 2022 خلال بداية شهر أبريل الحالي.

السيارة ام جى ZS موديل 2022

أوضح وكيل إم جي، أن السيارة ZS موديل 2022، تأتي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، وتم زيادة سعرها 60 ألف جنيه.

وتأتي السيارة إم جي ZS موديل 2022 ، بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 119 حصانا، وعزم دوران 150 نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

السيارة ام جى ZS موديل 2022

وتتسارع السيارة إم جي موديل 2022، من 0 وصولا إلى سرعة 100 كم/ساعة، في مدة زمنية قدرها 10.9 ثانية، وتصل سعة خزان الوقود إلى 48 لترا.

السيارة ام جى ZS موديل 2022

تأتي الابعاد الخارجية للسيارة ام جى ZS موديل 2022 ، بطول 4314 مم، وعرض 1809 مم، وارتفاع 1624 مم، وقاعدة العجلات 2585 مم، وحجم الحقيبة الخلفية 495 لترا.

السيارة ام جى ZS موديل 2022

وتضم السيارة ام جى ZS موديل 2022 ، نظام تحكم من خلال عجلة القيادة ، وحساسات للاصطفاف، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وفرامل مانعه للانغلاق ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وزر تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وقفل مركزي للأبواب، وإنذار، ومصابيح ضباب أمامية.

كما تضم السيارة 4 جنوط للكاوتش، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، وفرش مقاعد من الجلد، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام ذكي لركن السيارة، وتكيف، وريموت كنترول، ونظام صوتي بالأبواب الجانبية، وبلوتوث، وAUX .

السيارة ام جى ZS موديل 2022

سعر السيارة ام جي ZS الجديدة في مصر

- الفئة الاولى CLASSIC بسعر 679.990 جنيه بدلا من 619.990 جنيه.

- الفئة الثانية COMFORT بسعر 699.990 جنيه بدلا من 639.990 جنيه.

- الفئة الثالثة COMFORT ACC بسعر 714.990 جنيه بدلا من 654.990 جنيه.

- الفئة الرابعة كاملة التجهيزات بسعر 719.990 جنيه بدلا من 659.990 جنيه.