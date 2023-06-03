مع بداية يونيو .. الأسعار الجديدة لـ MG ZS في مصر | صور

شهدت بداية يونيو الجاري، زيادة سعرية لجميع طرازات شركة MG المقدمة داخل السوق المحلي، ومنها النسخة ZS والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بقيمة تراوحت بين 50 ألف و 55 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG ZS وابرز مواصفاتها الفنية.

MG ZS

مواصفات السيارة MG ZS

يمكن للسيارة MG ZS التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية، حيث تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات "دفع أمامي"، متصلة بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" بقوة قدرها 123 حصانا، و 135 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كم.

MG ZS

وتضم السيارة MG ZS مكابح مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية AIRBAGS للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، والتوزان الالكتروني ESP، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تتضمن حساسات ركن خلفية، كاميرا، مثبت سرعة.

MG ZS

وتحتوي السيارة MG ZS على مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وكذلك الامر للمرايات الجانبية، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مع نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وبلوتوث، وجنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة.

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG ZS مع بداية يونيو 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG ZS مع بداية يونيو 2023



الفئة الاولى MG ZS بسعر 749.990 ألف جنيه بدلاً من 699.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG ZS بسعر 784.990 ألف جنيه بدلاً من 734.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG ZS بسعر 799.990 ألف جنيه بدلاً من 744.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة MG ZS بسعر 809.990 ألف جنيه بدلاً من 759.990 ألف جنيه.