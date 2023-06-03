عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مع بداية يونيو .. الأسعار الجديدة لـ MG ZS في مصر | صور

 MG ZS
 MG ZS

شهدت بداية يونيو الجاري، زيادة سعرية لجميع طرازات شركة MG المقدمة داخل السوق المحلي، ومنها النسخة ZS والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث ارتفعت اسعار هذه النسخة بقيمة تراوحت بين 50 ألف و 55 ألف جنيه.

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها MG في مصر .. صور

أسرع سيارة تقدمها MG في مصر.. اعرف السعر والمواصفات

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG ZS وابرز مواصفاتها الفنية.

 MG ZS

مواصفات السيارة MG ZS

 

يمكن للسيارة MG ZS التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية، حيث تستمد اوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات "دفع أمامي"، متصلة بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" بقوة قدرها 123 حصانا، و 135 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كم.

 MG ZS

وتضم السيارة MG ZS مكابح مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية AIRBAGS للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، والتوزان الالكتروني ESP، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تتضمن حساسات ركن خلفية، كاميرا، مثبت سرعة.

 MG ZS

وتحتوي السيارة MG ZS على مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وكذلك الامر للمرايات الجانبية، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مع نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، وبلوتوث، وجنوط رياضية تتراوح بين 16 و 17 بوصة.

 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG ZS مع بداية يونيو 2023 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG ZS مع بداية يونيو 2023 
 

الفئة الاولى MG ZS بسعر 749.990 ألف جنيه بدلاً من 699.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية MG ZS بسعر 784.990 ألف جنيه بدلاً من 734.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة MG ZS بسعر 799.990 ألف جنيه بدلاً من 744.990 ألف جنيه.

الفئة الرابعة MG ZS بسعر 809.990 ألف جنيه بدلاً من 759.990 ألف جنيه.

يونيو سيارة MG ZS مواصفات السيارة MG ZS mg zs الاسعار الرسمية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من الخطيب لحظة لقاء طاهر أبو زيد في أهلي التجمّع

بعد قرار الاعتزال .. رسالة صادمة من ميرهان حسين وغير متوقعة

كارثة.. النيابة تكشف مفاجأة صادمة في انهيار لافتة كوبري أكتوبر

لسه 20 يوم | توقّع صادم من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن.. اعرف الأسباب

بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

العاصفة بدأت.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

هجمة شتوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: استعدوا للقادم

موضوعات متعلقة

السعر الجديد لأرخص سيارة تقدمها MG في مصر .. صور

السعر الجديد لـ شيري تيجو 7 موديل 2023 في مصر .. صور

30 ألف جنيه .. الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 3 موديل 2023 |صور

بعد طرح موديل 2024 .. سعر ومواصفات هيونداي اكسنت RB

سعر جديد لـ BMW X6 بالسوق المصري .. اعرف بكام

أرخص طرازات BMW من فئة X بالسوق المصري .. أسعار جديدة

بدل البنزين.. السعر الجديدة لـ ايولوس E70 برو الكهربائية في مصر

هيونداي تطرح موديلات 2024 من النترا HD .. اعرف سعرها

ترشيحاتنا

مي فاروق: عمرو مصطفي شخص جرئ.. والمستمع يشتاق لهذه الأغاني

هجوم سيبراني كبير يضرب روسيا .. وبيان عاجل من موسكو

تحذير شديد اللهجة من مدرب الأهلي السابق للاعبي الفريق قبل النهائي الإفريقي

نفسي أخس.. اختاري الأنسب من أفضل أنواع الرجيم

علي بابا الصينية تنافس مايكروسوفت الأمريكية بـ روبوت Tongyi Tingwu

مع بداية يونيو .. الأسعار الجديدة لـ MG ZS في مصر | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سببان وراء لفت الأميرة إيمان الأنظار في حفل زواج ولي عهد الأردن

بأكثر من 100 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الأبيض والأسود

بعد خسارة زوجته لقب ملكة جمال البرازيل.. رجل يهاجم المتسابقات على المسرح|شاهد

شاهد.. 15 صورة من حفل زفاف ميرنا نور الدين

فيديو

قصة تعرف الأمير الحسين على رجوة تثير اهتمام رواد السوشيال ميديا|فيديو

هل يعود بن شرقي إلى الزمالك.. شقيقه يوضح الحقيقة كاملة/ فيديو جراف

موعد تحسن حالة الطقس.. إعلان هام من الأرصاد بعد العاصفة الترابية

مراجعة كافة اللوحات ... قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد سقوط لافتة بكوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ