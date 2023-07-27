الأرخص بين سيارات MG بالسوق المصري.. كم يبلغ سعرها؟

تمكنت شركة MG أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، لما تقدمة من اصدارات متنوعة، سواء من فئة السيدان أو الكروس اوفر، أوالفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ولعل النسخة الارخص سعرًا بين جميع الفئات المقدمة هي النسخة MG 5.

يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة MG5 المقدمة بالسوق المصري

سيارة MG 5

القدرات الفنية والمكيانيكية للسيارة MG 5

محرك 1500 سي سي.

4 اسطوانات.

دفع أمامي.

ناقل حركة اوتوماتيك.

سيارة MG 5

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية.

سرعة قصوى 180 كيلومتر في الساعة.

القوة الاجمالية للمحرك 120 حصانا.

العزم الاقصى للدوران 150 نيوتن/متر.

سيارة MG 5

تجهيزات السيارة MG 5

توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

برنامج التوازن الإلكتروني ESP.

وسائد هوائية للحماية.

مرايات كهربائية جانبية.

كاميرا خلفية واخرى 360 درجة.

حساسات ركن.

مكيف هواء يدوي.

سيارة MG 5

شاشة 8 بوصة لعرض الوسائط.

زر تشغيل المحرك وايقافه.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

خاصية المفتاح الذكي.

فتحة سقف كهربائية.

4 مكبرات صوتية ومدخل USB وAUX.

سيارة MG 5

اعرف الاسعار الرسمية للسيارة MG 5 المقدمة بالسوق المصري

الفئة الاولى STANDARD أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 680 الف جنيه.

الفئة الثانية COMFORT أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 720 الف جنيه.

الفئة الثالثة LUXURY أوتوماتيك موديل 2022 بقيمة قدرها 750 الف جنيه.