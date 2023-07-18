سعر MG 6 الجديدة بالسوق المصري ..اعرف بكام

شهدت الايام الماضية زيادة سعرية لجميع طرازات شركة MG الصينية، ومنها النسخة ام جي 6، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة اجمالية بلغت 40 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه السيارة والتي تنتمي إلى فئة السيدان داخل السوق المصري.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG 6 في السوق المصري بعد زيادات يوليو وابرز مواصفاتها الفنية.

MG 6

الابعاد الخارحية للسيارة MG 6

الطول الكلي 4694 مم.

العرض الكلي 1848 مم.

الارتفاع الكلي 1465 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 170 مم.

الطول الكلي لقاعدة العجلات 2715 مم.

سعة التخزين الخلفية 424 لتر.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

MG 6

مواصفات السيارة MG 6 من الناحية الفنية

تستخدم MG 6 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 169 حصانا و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات "دفع أمامي"، وسرعة قصوى تصل لـ 190 كم/ساعة، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر.

MG 6

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG 6 في السوق المصري بعد زيادات يوليو 2023

الفئة الأولى بسعر 889.990 ألف جنيه بدلاً من 849.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 929.990 ألف جنيه بدلاً من 889.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 954.990 ألف جنيه بدلاً من 914.990 ألف جنيه.