السعر الجديد لأرخص سيارات MG في مصر .. صور

شهدت السيارة MG 5 زيادة سعرية جديدة خلال شهر يوليو الجاري، حيث ارتفعت اسعار السيارة بقيمة قدرها 30 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، وعلى الرغم من تلك الزيادة تظل هذه النسخة هي ارخص سيارة تقدمها MG في مصر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG 5 وابرز مواصفاتها الفنية بالسوق المصري.

MG 5

المواصفات الفنية للسيارة MG 5

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

سعة 1500 سي سي.

قوة إجمالية بلغت 120 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

ناقل حركة "أوتوماتيك".

MG 5

نوع الجر "أمامي".

استهلاك الوقود : يقدر بـ 5.5 لتر عندما تخوض السيارة مسافات تصل لـ 100 كم.

زمن التسارع : يمكن لـ MG 5 الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تقدر بـ 12.5 ثانية.

السرعة القصوى : 180 كيلومتر في الساعة.

MG 5

تعرف على الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة MG 5 موديل 2022 بالسوق المصري بعد زيادات يوليو

الفئة الأولى أوتوماتيك MG 5 بقيمة قدرها 679.990 ألف جنيه بدلاً من 649.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك MG 5 بقيمة قدرها 719.990 ألف جنيه بدلاً من 689.990 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك MG 5 بقيمة قدرها 749.990 ألف جنيه بدلاً من 689.990 ألف جنيه.