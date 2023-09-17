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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر للزيرو .. سيارة أوتوماتيك موديل 2023 "يابانية"

ميتسوبيشي اتراج موديل
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

تعد ميتسوبيشي اتراج هي ارخص سيارة "أوتوماتيك" مقدمة في السوق المصري تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية، على الرغم من زيادة أسعارها مع بداية سبتمبر الجاري بقيمة إجمالية بلغت 30 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة محليًا موديل 2023.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الأخبار السعر الجديد لـ ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 ومواصفاتها في السوق المصري 

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

 

  • ناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات.
  • محرك 1200 سي سي "3 سلندر".
  • قوة 76 حصان و100 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • وسائد هوائية أمامية للحماية.
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • فرامل EBD للتوزيع الالكتروني.
  • نظام مساعدة الفرامل BA.
  • نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.
  • نظام التحكم للمساعدة على تجاوز المرتفعات HSA.
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023
  • مكيف هواء يدوي "مانيوال"
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • شاشة داخلية احادية اللون لعرض البيانات.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • قفل مركزي للأبواب مع ريموت للتحكم.
  • فتح حقيبة التخزين وتانك البنزين من الداخل.
  • جنوط 15 بوصة.
  • مصابيح حادة الشكل وضاءة نهارية.
ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

سعر ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 "الارخص سعرا في مصر" 

 

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بقيمة قدرها 30الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 595 ألف جنيه بدلاً من 565 ألف جنيه، وعلى الرغم من هذه الزيادة تظل السيارة هي ارخص سيارة يقدمها العلامة التجارية اليابانية في مصر.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023
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