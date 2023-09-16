سعر ميتسوبيشي أكليبس كروس 2023 في مصر

تقدم السيارة ميتسوبيشي أكليبس كروس 2023 بسعر رسمي يبدأ من مليون و160 ألف جنيه، بعد أن شهدت السيارة زيادة قدرها 40 ألف جنيه الـسبوع الماضي، وذلك عن جميع الفئات المطروحة في مصر من هذه النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية، ليصل سعر أعلى فئة إلى مليون و355 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لجميع فئات السيارة ميتسوبيشي أكليبس كروس 2023 وأبرز المواصفات الفنية

تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 8.6 ثانية، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية 8 غيار، ومحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، وقوة اجمالية 150 حصان، و250 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

وتضم السيارة مكيف هواء، زجاج كهربائي، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا، وجنوط تصل لـ 18 بوصة، مع شاشة داخلية لعرض البيانات والوسائط، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، واضاءة نهارية LED، ومثبت سرعة، وفتحة سقف بانوراما.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

ابعاد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

طول 4405 مم.

عرض 1805 مم.

ارتفاع 1685 مم.

مساحة تخزين خلفية 405 لتر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023

تعرف على احدث اسعار السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2023 في مصر