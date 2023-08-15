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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو بتفكر في سيارة عائلية .. أسعار ميتسوبيشي اكسابندر 2023

ميتسوبيشي اكسابندر
ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

يفكر البعض في عملية شراء سيارة تنتمي للفئة العائلية، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى قدراتها الفنية والتقنية بحسب الطراز المقدم، وتعد السيارة ميتسوبيشي اكسابندر واحدة من ابرز السيارات العائلية ذات الـ 7مقاعد بالسوق المصري، إلى جانب عدد من الاصدارات الاخرى.

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وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي ومواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 في السوق المصري 

ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

مواصفات سيارة ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

 

  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • نظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • حساسات ركن خلفية.
  • كاميرا.
  • اضاءة نهارية LED.
  • مرايات جانبية كهربائية.
ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023
  • جنوط 16 بوصة.
  • قفل مركزي.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • مدخل AUX و USB.
  • بلوتوث.
  • شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة.
  • مكيف هواء.
  • زجاج كهربائي لجميع النوافذ.
ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي.
  • قوة اجمالية 104 حصان و141 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك.
  • زمن التسارع 13.8 من 0 لـ 100 كم/س.
  • السرعة القصوى للسيارة 170 كم/س.
ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 في مصر 

 

اول فئة MIDLINE موديل 2023 بسعر 940 الف جنيه.

ثاني فئة HL موديل 2023 بسعر مليون جنيه.

ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023
سيارة عائلية ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

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