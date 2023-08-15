لو بتفكر في سيارة عائلية .. أسعار ميتسوبيشي اكسابندر 2023

يفكر البعض في عملية شراء سيارة تنتمي للفئة العائلية، نسبة إلى مساحتها الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى قدراتها الفنية والتقنية بحسب الطراز المقدم، وتعد السيارة ميتسوبيشي اكسابندر واحدة من ابرز السيارات العائلية ذات الـ 7مقاعد بالسوق المصري، إلى جانب عدد من الاصدارات الاخرى.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي ومواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 في السوق المصري

ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

مواصفات سيارة ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

فرامل مانعة للانغلاق ABS.

نظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

وسائد هوائية للحماية.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا.

اضاءة نهارية LED.

مرايات جانبية كهربائية.

ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

جنوط 16 بوصة.

قفل مركزي.

نظام صوتي ترفيهي.

مدخل AUX و USB.

بلوتوث.

شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة.

مكيف هواء.

زجاج كهربائي لجميع النوافذ.

ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي.

قوة اجمالية 104 حصان و141 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ناقل سرعات أوتوماتيك.

زمن التسارع 13.8 من 0 لـ 100 كم/س.

السرعة القصوى للسيارة 170 كم/س.

ميتسوبيشي اكسابندر العائلية موديل 2023

سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 في مصر

اول فئة MIDLINE موديل 2023 بسعر 940 الف جنيه.

ثاني فئة HL موديل 2023 بسعر مليون جنيه.