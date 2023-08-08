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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 520 ألف جنيه.. أسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري

 اسعار سيارات ميتسوبيشي
 اسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري

يحتوي السوق المصري مجموعة من سيارات شركة ميتسوبيشي، التي تقدم اصدار السيدان المدمج من خلال النسخة اتراج، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك التي تتمثل في السيارة ميراج، وفئة السيارات العائلية مثل النسخة اكسابندر، والرياضية المتعددة الاستخدام اكليبس كروس، وجميعهم موديلات 2023.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق اسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري.

 اسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري

1 – ميتسوبيشي اتراج وميراج موديل 2023 

تستخدم النسخة اتراج وميراج موديل 2023 محركات ثلاثية الاسطوانات سعة 1200 سي سي، بقوة انتاجية قدرها 76 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

 اسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري

تقدم السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بسعر 520 الف جنيه، بينما يبلغ سعر النسخة ميراج نحو 535 الف جنيه.

 اسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري

2 – ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

تستخدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 محرك 1500 سي سي، يسطيع ضخ 104 حصان، و141 نيوتن/متر، اضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات، مع مدة زمنية تستغرق 13.8 ثانية للاطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، مع سرعة قصوى تصل إلى 170 كيلومتر في الساعة.

يبلغ سعر الفئة الاولى نحو 900 الف جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية إلى 960 الف جنيه.

 اسعار سيارات ميتسوبيشي بالسوق المصري

3 - ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2023 

تبدأ اسعار الفئة الاولى من 1,080,000 جنيه، و 1,140,000 جنيه للفئة الثانية، بينما تتراوح اسعار الفئة الثالثة والرابعة بين 1,190,000 جنيه و1,240,000 جنيه، وتستخدم السيارة محرك 1500 سي سي تيربو، يضخ 150 حصانا، وعزم دوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة ثماني السرعات CVT، مع زمن للتسارع يبلغ 8.6 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة

ميتسوبيشي أتراج ميراج اكسابندر إكليبس كروس تقنية الفيديو

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