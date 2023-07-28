ميتسوبيشي تكشف عن L200 موديل 2024 "أحدث بيك اب".. صور

تواصل شركة ميتسوبيشي عملاق تصنيع السيارات اليابانية، تألقها داخل السوق العالمي، بعد أن كشفت النقاب عن أحدث إصداراتها وهي النسخة L200 موديل 2024، والتي تنتمي إلى فئة الـ "بيك اب"، حيث تضم الكثير من القدرات الفنية القوية، إلى جانب حزمة من التجهيزات الداخلية والخارجية.

ميتسوبيشي L200 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي L200 موديل 2024

ميتسوبيشي L200 موديل 2024

تتوافر السيارة ميتسوبيشي L200 موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2400 سي سي، حيث تقدم بثلاث قدرات الاولى بقوة 148 حصانا و330 نيوتن/متر، والثانية بقوة 181 حصانا وعزم دوران 430 نيوتن/متر، والثالثة بقوة 201 حصان و470 نيوتن/متر.

ميتسوبيشي L200 موديل 2024

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي L200 موديل 2024 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء أو يدوي مكون من 6 نقلات، وتضم السيارة الكثير من التجهيزات منها أنظمة المساعدة على صعود المنحدرات والمرتفعات، و التحكم النشط في الانعطاف، إلى جانب نظام Super Select 4WD-II.

ميتسوبيشي L200 موديل 2024

وتأتي السيارة ميتسوبيشي L200 موديل 2024 بعدد 7 وضعيات للقيادة وهي، الصخر والرمال والطرق الطينية، بالاضافة إلى وضع القيادة على الثلوج، والحصى، والوضع الاقتصادي، والرملي، إلى جانب وجود ترس تفاضلي محدود الانزلاق يرسل 40% من القوة إلى الأمام ونسبة 60% للناحية الخلفية.

ميتسوبيشي L200 موديل 2024

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي L200 موديل 2024 على حزمة من التجهيزات الداخلية أبرزها، شاشة عرض الوسائط، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مقاعد انيقة ظهرت باللون البرتقالي مع تداخل اللون الاسود، بالاضافة إلى مقدمة مدببة ذات شبكة هوائية متعددة المقاطع، وجنوط رياضية مميزة، مع عتبات جانبية لسهولة الصعود لمقصورة القيادة، ودعامات جانبية اعلى منطقة العجلات.