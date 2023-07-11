الأسعار الجديدة لـ ميتسوبيشي ميراج 2023 بالسوق المصري

شهدت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، شملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا من هذه النسخة، والتي تتوافر عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة الهاتشباك، حيث ارتفع سعر السيارة بقيمة قدرها 25 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 في مصر وابرز مواصفاتها الفنية.

سيارة ميتسوبيشي ميراج 2023

مواصفات السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

تتوافر السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بالعديد من تجهيزات الحماية ومنها، منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، بالاضافة إلى نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وقفل مركزي للابواب، ونظام مانع السرقة ايموبليزر.

سيارة ميتسوبيشي ميراج 2023

ودعمت السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 بمكيف هواء يدوي، وزجاج كهربائي يشمل جميع النوافذ، بالاضافة إلى وجود نظام صوتي ترفيهي، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات مقترن بمحرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر"، سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج 100 نيوتن/متر لعزم الدوران، وقوة إجمالية بلغت 76 حصانا.

السعر الرسمي للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بالسوق المصري بعد زيادات يوليو

جاءت السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 بزيادة قدرها 25 ألف جنيه، وشملت الفئة الوحيدة المطروحة محليًا، وبذلك يصل سعر السيارة الرسمي إلى 535 ألف جنيه بدلاً من 510 ألف جنيه.