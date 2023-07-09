سعر أرخص هاتشباك "أوتوماتيك" تقدمها ميتسوبيشي موديل 2023 .. صور

تقدم شركة ميتسوبيشي اليابانية، الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، مثل فئة الـ SUV الرياضية تتضمن النسخة اكليبس كروس، والسيارة العائلية اكسابندر 2023 ذات الـ 7 مقاعد، بالاضافة إلى النسخة ميتسوبيشي ميراج والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، حيث يتم طرحا عبر فئة واحدة وبسعر مناسب مقارنة ببعض السيارات الاخرى.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات أرخص سيارة أوتوماتيك هاتشباك تقدمها ميتسوبيشي في السوق المصري "ميراج 2023"

ميتسوبيشي ميراج 2023

تتمتع السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 بمقدمة أمامية حادة الشكل، مع تصميم الهاتشباك الشبابي، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، وجنوط رياضية ذات تصميم هندسي انيق، ومصابيح ضباب على جانبي الصادم وتأتي بشكل دائري.

ميتسوبيشي ميراج 2023

وحصلت السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 على تصميم رباعي الابواب بالاضافة إلى سعة التخزين الخلفية، مع مقصورة داخلية تضم مكيف هواء يدوي، ونظام ترفيهي وصوتي، إلى جانب عدد 2 AIRBAGS للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

ميتسوبيشي ميراج 2023

وتستخدم السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 ناقل سرعات بتقنية الجر الأمامي للعجلات، مدعوم بمحرك 76 حصانا و 100 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1200 سي سي، مكون من 3 اسطوانات.

ميتسوبيشي ميراج 2023

تعرف على الاسعار الرسمية لارخص سيارة هاتشباك أوتوماتيك من ميتسوبيشي في السوق المصري

يبلغ السعر الرسمي للفئة الوحيدة المطروحة محليًا من السيارة ميتسوبيشي ميراج 2023 نحو 510 الف جنيه.