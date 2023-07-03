سيارة يابانية أوتوماتيك "زيرو" وبسعر مناسب .. صور

تعد السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023، واحدة من ارخص الإصدارات اليابانية "الأوتوماتيكية" المطروحة بالسوق المصري، على الرغم من اقترابها من حاجر النصف مليون جنيه، وتأتي هذه السيارة بتصميم من فئة السيدان، مع فئة واحدة من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للنسخة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 داخل السوق المصري للسيارات.

السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

تأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 من خلال فئة واحدة، مع حزمة من التجهيزات تتضمن ناقل سرعات "أوتوماتيكي" الاداء، ومحرك 1200 سي سي، ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر"، يمكنه انتاج 76 حصانا، وعزم دوران 100 نيوتن/متر.

السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 على مقصورة داخلية مناسبة، ومساحة تخزين خلفية، بالاضافة إلى ابعاد بلغت 1670 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1515 مم، وطول كلي يقدر بـ 4305 مم، إلى جانب مصابيح أمامية ذات مظهر حاد، وشبكة أمامية مدعومة ببعض الخطوط الحمراء.

السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

ودعمت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بمصابيح ضباب أمامية، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم تضم اشارات ضوئية، وعدد 4 ابواب، بالاضافة إلى وجود مكيف هواء، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، مع وسائد هوائية للحماية AIRBAGS بعدد 2، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

تعرف على السعر الرسمي للسيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 في مصر

يبلغ السعر الرسمي للسيارة ميتسوبيشي اتراج في مصر نحو 495 ألف جنيه، وذلك للفئة الوحيدة المقدمة من تلك النسخة موديل 2023.