أرخص سيارة سيدان جديدة تقدمها سوزوكي بالسوق المصري .. صور

تعتبر السيارة "ديزاير" موديل 2022 أرخص نسخة تقدمها شركة سوزوكي بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، حيث يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ 429.900 جنيه للفئة الأولى والتي تعمل بناقل سرعات "مانيوال".

ابرز مواصفات السيارة سوزوكي ديزار في مصر

وتقدم السيارة بناقل سرعات اوتوماتيكي من 5 نقلات للفئة الثانية والثالثة، بينما تتمتع السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، يتمكن من انتاج 85 حصانا، بالاضافة إلى 113 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وزمن تسارع يقدر بـ 13.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سوزوكي ديزاير

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير الكثير من التقنيات منها مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم.

سوزوكي ديزاير

وتحتوي السيارة سوزوكي ديزاير على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، وتجهيزات تتضمن شاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وحساسات ركن وكاميرا.

سوزوكي ديزاير

تعرف على الأسعار الرسمية للسيارة سوزوكي ديزاير 2022 في مصر

أولى فئة "مانيوال" موديل 2022 محرك 1200 CC بسعر 429,900 جنيه.

ثاني فئة "أوتوماتيك" موديل 2022 محرك 1200 CC بسعر 529,900 جنيه.

ثالثة فئة "أوتوماتيك" موديل 2022 محرك 1200 CC بسعر 544,900 جنيه.