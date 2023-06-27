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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سوزوكي جيمني الجديدة في السوق المصري

صدى البلد

تعتبر السيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 أحد أشهر سيارات الدفع الرباعي الاقتصادية في السوق المصري، وتتوفر بفئتين ONE TONE و TWO TONE.

سوزوكي جمني

المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 

محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر.

سعة 1500 سي سي.

قوة إجمالية قدرها 102 حصانا.

عزم أقصى للدوران 130 نيوتن/متر.

ناقل حركة أوتوماتيك.

4  سرعات.

نوع الدفع "رباعي".

 

يمكن للسيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، وتسغرق مدة زمنية قدرها 12.6 ثانية، للوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

 

تستهلك السيارة نسبة من الوقود قدرها 6.8 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

سوزوكي جمني

قياسات وأبعاد السيارة سوزوكي جمني موديل 2023

الطول الكلي: 3.645 متر

العرض الكلي: 1.645 متر

الارتفاع الكلي: 1.725 متر

قاعدة العجلات: 2.550 مم

سعة صندوق السيارة: 85 لتر

سعة خزان الوقود: 40 لتر

 

تجهيزات الأمن والسلامة 

تأتي السيارة سوزوكي جمني موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة الرائدة أبرزها:

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS

توزيع قوة الفرملة إلكترونيا EBD    

كاشف التصادم

قفل الباب التلقائي

مساعد الفرامل BA

وسائد هوائية 

عرض مراقبة ضغط الإطارات

أجهزة استشعار الاصطفاف

سوزوكي جمني

أسعار السيارة سوزوكي جمني موديل 2023

سوزوكي جمني موديل 2023 الفئة الأولى ONE TONE بسعر 984,900 جنيه 

سوزوكي جمني موديل 2023 الفئة الثانية TWO TONE  بسعر 994,900 جنيه

سوزوكي جيمني سوزوكي جيمني سوزوكي جمني جمني الأمن والسلامة

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