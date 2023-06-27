سعر سوزوكي جيمني الجديدة في السوق المصري

تعتبر السيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 أحد أشهر سيارات الدفع الرباعي الاقتصادية في السوق المصري، وتتوفر بفئتين ONE TONE و TWO TONE.
المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي جيمني موديل 2023
محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر.
سعة 1500 سي سي.
قوة إجمالية قدرها 102 حصانا.
عزم أقصى للدوران 130 نيوتن/متر.
ناقل حركة أوتوماتيك.
4 سرعات.
نوع الدفع "رباعي".
يمكن للسيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة، وتسغرق مدة زمنية قدرها 12.6 ثانية، للوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.
تستهلك السيارة نسبة من الوقود قدرها 6.8 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.
قياسات وأبعاد السيارة سوزوكي جمني موديل 2023
الطول الكلي: 3.645 متر
العرض الكلي: 1.645 متر
الارتفاع الكلي: 1.725 متر
قاعدة العجلات: 2.550 مم
سعة صندوق السيارة: 85 لتر
سعة خزان الوقود: 40 لتر
تجهيزات الأمن والسلامة
تأتي السيارة سوزوكي جمني موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة الرائدة أبرزها:
نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS
توزيع قوة الفرملة إلكترونيا EBD
كاشف التصادم
قفل الباب التلقائي
مساعد الفرامل BA
وسائد هوائية
عرض مراقبة ضغط الإطارات
أجهزة استشعار الاصطفاف
أسعار السيارة سوزوكي جمني موديل 2023
سوزوكي جمني موديل 2023 الفئة الأولى ONE TONE بسعر 984,900 جنيه
سوزوكي جمني موديل 2023 الفئة الثانية TWO TONE بسعر 994,900 جنيه