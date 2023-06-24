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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 130 ألف ريال .. 5 سيارات SUV في السعودية| صور

صدى البلد

يشهد السوق السعودي للسيارات منافسة قوية في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وخاصة الطرازات الجديدة موديلات عام 2023.

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هيونداي سانتافيه موديل 2023

هيونداي سانتافيه موديل 2023

تستمد السيارة هيونداي سانتافيه موديل 2023 قوتها من 6 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 280 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 363 نيوتن/متر، سعة 3500 سي سي، تصل السرعة القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة، مع علبة تروس أوتوماتيكية.

 

الفئة الأولى بسعر 133,325 ريال.

الفئة الثانية بسعر 140,225 ريال.

الفئة الثالثة بسعر 159,200 ريال.

الفئة الرابعة بسعر 172,425 ريال.

الفئة الخامسة بسعر 193,700 ريال.

شيفروليه ترافيرس 2023

شيفروليه ترافيرس 2023

تحصل السيارة شفروليه ترافيرس 2023 قوتها من 6 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 310 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 361 نيوتن/متر، سعة 3600 سي سي، تصل السرعة القصوى إلى 208 كيلومتر في الساعة، مع علبة تروس أوتوماتيكية.

 

الفئة الأولى بسعر 151,964 ريال.

الفئة الثانية بسعر 161,915 ريال.

الفئة الثالثة بسعر 172,372 ريال.

الفئة الرابعة بسعر 203,990 ريال.

الفئة الخامسة بسعر 205,937 ريال.

كيا كارنفال 2023

كيا كارنفال 2023 

جاءت السيارة كيا كارنفال 2023 بمحرك 6 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 290 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن/متر، سعة 3500 سي سي، تصل السرعة القصوى إلى 210 كيلومتر في الساعة، مع علبة تروس أوتوماتيكية.

 

الفئة الأولى بسعر 151,798 ريال.

الفئة الثانية بسعر 177,098 ريال.

الفئة الثالثة بسعر 195,383 ريال.

تويوتا هايلاندر موديل 2023

تويوتا هايلاندر موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 بمحرك هجين يضخ قوة تصل الى 240 حصانا، سعة 3500 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع رباعي للعجلات للعجلات أو جر أمامي حسب الفئة، وعزم أقصى للدوران يبلغ 237 نيوتن/متر.

الفئة الأولى بقيمة قدرها 146,625 ريال.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 161,115 ريال.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 200,790 ريال.

 

فورد ايدج موديل 2023

فورد ايدج موديل 2023

حصلت السيارة فورد ايدج موديل 2023 على محرك يضخ قوة تصل الى 250 حصانا، سعة 2000 سي سي، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام جر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 373 نيوتن/متر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 69.6 لتر.

يبلغ سعر السيارة فورد ايدج موديل 2023 نحو 144,000 ألف ريال.

SUV السعودية هيونداي سانتافيه شيفروليه ترافيرس كيا كارنفال تويوتا هايلاندر فورد ايدج

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