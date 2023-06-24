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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات صينية جديدة تبدأ من 750 ألف جنيه| صور

صدى البلد

تنتشر العديد من العلامات التجارية الصينية في السوق المصري من خلال باقة من الإصدارات القوية خاصة في فئة الكروس أوفر الرياضية.

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شيري تيجو 7 

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، قوتها من محرك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 145 حصان، وتنتج عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتستهلك وقود بنسبة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 7 إلى 57 لتر.

 

- فئة BASE LINE بسعر 705 آلاف جنيه 

-  فئة HIGH LINE بسعر 765 ألف جنيه 

جيلي كول راي 2023

جيلي كول راي 2023

وتعمل جميع الفئات الخاصة بالسيارة جيلي كول راي 2023 بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 175 حصانا، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، مع ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر، تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 7.9 ثانية.

 

الفئة الأولى جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 800 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 920 ألف جنيه.

MG ZS

MG ZS

يمكن للسيارة MG ZS التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية، حيث تستمد أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية من 4 سرعات "دفع أمامي"، متصلة بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر" بقوة قدرها 123 حصانا، و 135 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود بنسبة 5.8 لتر لكل 100 كم.

 

أول فئة CLASSIC بسعر 749,990 جنيه.

ثانية فئة COMFORT بسعر 784,990 جنيه.

ثالثة فئة COMFORT / ACC بسعر 799,990 جنيه.

رابع فئة كاملة التجهيزات بسعر 809,990 جنيه.

ايجل برو

ايجل برو

وتستمد السيارة ايجل برو قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 165 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر، وتنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

يبلغ سعر السيارة ايجل برو 2022 نحو مليون و 100 ألف جنيه.

جاك JS3 موديل 2022

جاك JS3 موديل 2022

وتستمد السيارة جاك JS3 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن/متر، سعة 1600 سي سي، تصل السرعة القصوى للسيارة جاك JS3 موديل 2022 إلى 180 كيلومتر في الساعة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء CVT.

 

الفئة الأولى DELUXE بسعر 799,900 جنيه      

الفئة الثانية UTLIMATE بسعر 849,900 جنيه

 

 

ايجل برو جيلي كول راي شيرى تيجو 7 الكروس اوفر جاك JS3

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