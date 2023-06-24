أحدث أسعار أودي Q3 موديل 2023 في مصر| صور

تتميز العلامة التجارية الألمانية أودي بإصدارتها الفاخرة خاصة في فئتي الكروس أوفر والسيدان ومن أشهرها Q3 التي تتوفر بإصدار جديد لعام 2023.

أودي Q3 موديل 2023

مواصفات السيارة أودي Q3 موديل 2023

تتوفر السيارة أودي Q3 موديل 2023 بالسوق المصري بخيارين من المحركات:

المحرك الأول يولد قوة تصل إلى 150 حصانا، بسعة 1400 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وجر أمامي للعجلات، وناقل حركة أوتوماتيك، سداسي السرعات.

وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.2 ثانية، و وتصل سرعتها القصوى إلى 207 كيلومتر / ساعة.

أودي Q3 موديل 2023

بينما يأتي المحرك الثاني بقوة تصل إلى 190 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وسعة 2000 سي سي تيربو، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7.4 ثانية، وناقل حركة أوتوماتيك، ثماني السرعات.

وتصل السرعة القصوى إلى 214 كيلومتر / ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 320 نيوتن/متر، ونظام دفع رباعي.

أودي Q3 موديل 2023

حصلت السيارة اودي Q3 موديل 2023 على فرامل ABS مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني EBD، وخاصية دعم الفرامل BA، بالإضافة إلى برنامج التحكم في الثبات، وحساسات ركن امامية وخلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، ومحدد سرعة، إلى جاني برنامج متابعة ضغط الإطارة، وISOFIX لتثبيت مقاعد الأطفال، وفرامل يد كهربائية، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وقفل مركزي.

تتوفر السيارة أودي Q3 موديل 2023 بطول كلي بلغ 4.484 متر، وبعرض يبلغ 1.856 متر، و 1.585 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 530 لتر، بالإضافة إلى خزان وقود يتسع لـ 75 لتر.

أودي Q3 موديل 2023

أسعار السيارة أودي Q3 موديل 2023

أودي Q3 موديل 2023 الفئة الأولى ADVANCED بقيمة قدرها 1,450,000 جنيه.

أودي Q3 موديل 2023 الفئة الثانية S-LINEبقيمة قدرها 1,600,000 جنيه.

أودي Q3 موديل 2023 الفئة الثالثة SB W NEW-RIMبقيمة قدرها 1,750,000 جنيه.

أودي Q3موديل 2023 الفئة الرابعة SPORT BACKبقيمة قدرها 2,100,000 جنيه.