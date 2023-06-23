عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه| صور

صدى البلد

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2010

شيفروليه أفيو موديل 2010

تتوفر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل بسعر يبلغ 160 ألف جنيه، وتمتاز بمحرك 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 83 حصانا، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 5.2 لتر لكل 100 كم.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

يبلغ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه، وتأتي بمحرك ينتج قوة قدرها 101 حصان، أربعة سلندر، سعته 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، وبلغت قراءة العداد 200 ألف كيلومتر

 

لادا جرانتا موديل 2018

لادا جرانتا موديل 2018

يصل سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2018 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، و بلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة، وتتوفربخيارين من المحركات، جاء الأول بقوة تصل الى 88 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي "مانوال"، يتألف من 5 سرعات، وسعة 1600 سي سي.، بينما يتوفر المحرك الثاني بناقل حركة أوتوماتيك، يتألف من 4 سرعات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة.

 

شيفروليه لانوس موديل 2011

شيفروليه لانوس موديل 2011

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة، وجاءت بمحرك ينتج قوة 86 حصانا، وسعة 1500 سي سي،  متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وعزم دروان 133 نيوتن متر، بنظام جر أمامي للعجلات، فبريقة دواخل، وقطعت السيارة مسافة 170 ألف كيلومتر.

رينو سانديرو موديل 2014

رينو سانديرو موديل 2014

يصل سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وتعتمد على محرك سعة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، ويبلغ عزم الدوران الأقصى نحو 148 نيوتن متر، وقطعت السيارة مسافة 200 ألف كيلومتر.

شيفروليه أفيو سكودا اوكتافيا A4 لادا جرانتا شيفروليه لانوس شيفروليه سكودا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

عاجل.. أمريكا تستضيف كأس العالم للأندية 2025 بمشاركة الأهلي

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات|أسعار سانج يونج تيفولى XLV 2023 الجديدة في مصر.. تويوتا كورولا موديل هذا العام

أصغر سيارة خارقة بقوة 1000 حصان.. شاهد

محادثات بين مازدا وباناسونيك لإنتاج بطاريات كهربائية أسطوانية

تويوتا تكشف عن نسخة رياضية خاصة من كورولا.. صور

أحدث سعر لـ رينو لوجان في سوق المستعمل

بداية من 790 ألف جنيه.. 5 سيارات رياضية جديدة في مصر

أسعار سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 الجديدة في مصر

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+.. سعر أشهر سيارة خارقة في العالم

ترشيحاتنا

بعد حرق مستوطنين إسرائيليين المصحف .. بيان عاجل من حزب الله اللبناني

فضل يوم عرفة .. خطيب المسجد النبوي: ترقبوه ولا تضيعوه لـ7 أسباب

ماذا يفعل الحاج في يوم النحر؟.. علي جمعة يوضح أهم الأعمال

مصر تحصد ذهبيتين وفضية وبرونزية باليوم الثالث لبطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

ميريهان حسين تكشف سرًا على الهواء عن سبب اعتزالها الفن

عبادة بدنية | خطيب المسجد النبوي : لا بأس في الاقتراض للأضحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علشان تخس.. عادات خاطئة على الريق تسبب مرضا خطيرا

تحذير من ملابس معينة تجذب الناموس| دراسة صادمة

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

تيشيرت بـ400 ألف جنيه.. إطلالات أثارت الجدل لـ أحمد سعد

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ