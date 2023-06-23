أشهر 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه| صور

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 150 ألف جنيه.

شيفروليه أفيو موديل 2010

شيفروليه أفيو موديل 2010

تتوفر السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل بسعر يبلغ 160 ألف جنيه، وتمتاز بمحرك 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 83 حصانا، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 5.2 لتر لكل 100 كم.

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998

يبلغ سعر السيارة سكودا أوكتافيا A4 موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه، وتأتي بمحرك ينتج قوة قدرها 101 حصان، أربعة سلندر، سعته 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وعزم أقصى للدوران 148 نيوتن/ متر، وبلغت قراءة العداد 200 ألف كيلومتر

لادا جرانتا موديل 2018

لادا جرانتا موديل 2018

يصل سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2018 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، و بلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر في الساعة، وتتوفربخيارين من المحركات، جاء الأول بقوة تصل الى 88 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي "مانوال"، يتألف من 5 سرعات، وسعة 1600 سي سي.، بينما يتوفر المحرك الثاني بناقل حركة أوتوماتيك، يتألف من 4 سرعات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 105 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة.

شيفروليه لانوس موديل 2011

شيفروليه لانوس موديل 2011

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2011 في سوق المستعمل بـ 160 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر في الساعة، وجاءت بمحرك ينتج قوة 86 حصانا، وسعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وعزم دروان 133 نيوتن متر، بنظام جر أمامي للعجلات، فبريقة دواخل، وقطعت السيارة مسافة 170 ألف كيلومتر.

رينو سانديرو موديل 2014

رينو سانديرو موديل 2014

يصل سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وتعتمد على محرك سعة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، ويبلغ عزم الدوران الأقصى نحو 148 نيوتن متر، وقطعت السيارة مسافة 200 ألف كيلومتر.