أسرع 5 سيارات خارقة في العالم لعام 2023 | صور

يتميز عالم السيارات الخارقة بالعديد من المحركات النفاثة فائقة السرعة، ويعتبر لقب أسرع سيارة على مستوى العالم متغيرا نسبياً ويشهد تحديثاً مستمراً، حيث تختلف المعايير والأرقام نظراً للتنافس الشرس بين العديد من العلامات التجارية.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

جاءت السيارة على محرك بوجاتي تشيرون سوبر سبورت بمحرك الشركة الأيقوني الشهير W16 بسعة 8000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 1578 حصانًا بفضل علبة التروس ذات النسبة الأطول، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1600 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعات قصوى تزيد عن 273 ميل في الساعة (420 كيلومتر في الساعة).

يبلغ سعر السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 3 ملايين و 100 ألف دولار.

هينسي فينوم F5 روديستر

هينسي فينوم F5 روديستر

تعتمد سيارة هينسي فينوم F5روديستر الجديدة على محرك V8تشير إليه الشركة باسم Fury، ويعني الغضب، ويأتي بسعة 6600 سي سي مع شاحنين تيربو خارقين يولدان قوة تصل إلى 1817 حصانا عند 8000 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 1617 نيوتن/متر عند 5000 دورة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات.

يبلغ سعر السيارة هينسي فينوم F5روديستر نحو 3 ملايين دولار، وسيتم تصنيع 30 سيارة فقط منها تم بيعها جميعاً بنظام الحجز المسبق.

أسبارك اويل

أسبارك اويل

تقول أسبارك إن البومة رباعية المحركات التي تبلغ قوتها 1980 حصانًا والتي تمتلك أيضًا عزم دوران يصل إلى 1475 رطلاً، قادرة على الانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة في 1.72 ثانية فقط ، وهو أسرع من طراز تسلا Model S Plaidو ريماك ريفيرا.

سيتم إنتاج 50 نسخة فقط من السيارة أسبارك أويل، وسيبلغ سعرها نحو 2.5 مليون جنيه إسترليني، وتخطط الشركة لبدء عمليات التسليم في وقت لاحق في عام 2023.

مرسيدس AMG Project one

مرسيدس AMG Project one

اعتمادا على فريقها الفائز ببطولة الفورمولا 1 ، اقتبست مرسيدس سيارتها الخارقة الجديدة من سيارات الفورمولا 1 وتحويلها لسيارة مخصصة للسير على الطرق العامة، تتميزAMG Oneبشاحن توربيني 1.6 لتر رباعي الأسطوانات ، وثلاثة محركات كهربائية تنتج معاً و 1063 حصانا، مع سرعة قصوى متوقعة تبلغ 217 ميلاً في الساعة والقدرة على الوصول إلى 60 في غضون 2.6 ثانية،

يبلغ سعر مرسيدس AMG Project oneنحو 2.7 مليون دولار.

بينينفارينا باتيستا

بينينفارينا باتيستا

تعتمد سيارة باتيستا الخلاقة على محرك بقوة 1900 حصان (1417 كيلووات) وعزم دوران يصل الى 1696 رطل قدم (2300 نيوتن متر) بواسطة أربعة محركات كهربائية، كما ستعتمد على بطارية تبلغ طاقتها 120 كيلو وات في الساعة من شركة Rimac، ويستغرق التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 60 ميلاً في الساعة (96 كيلومترًا في الساعة) خلال زمن أقل من 2.0 ثانية.

ستقوم شركة أوتوموبيلي بينينفارينا بتصنيع 150 وحدة فقط من باتيستا، يبدأ سعر السيارة بينينفارينا باتيستا بـ 2.5 مليون دولار.