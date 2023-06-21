هينسي فينوم .. سعر ومواصفات أقوى سيارة أمريكية | صور

صُنعت سيارة هينسي فينوم F5 روديستر بعد طلبات من المعجبين، وهي مطابقة تقريبًا لشقيقتها الكوبيه، حيث تأتي بسقف قابل للإزالة يبلغ وزنه 8 كجم، تسميه هينيسي "عملًا فنيًا" ويتوقع من المالكين عرضه في "معارضهم الفنية"، ونافذة زجاجية لمشاهدة المحرك.

هينسي فينوم F5 روديستر

محرك هينسي فينوم F5 روديستر

تعتمد سيارة هينسي فينوم F5 روديستر الجديدة على محرك V8 تشير إليه الشركة باسم Fury، ويعني الغضب، ويأتي بسعة 6600 سي سي مع شاحنين تيربو خارقين يولدان قوة تصل إلى 1817 حصانا عند 8000 دورة في الدقيقة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 1617 نيوتن/متر عند 5000 دورة في الدقيقة، وناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 7 سرعات.

هينسي فينوم F5 روديستر

بهذه القوة، تتوقع شركة هينسي أن تتجاوز سيارة F5 Roadster رقمها القياسي "الأسرع في العالم البالغ 265.6 ميل في الساعة ، والذي تحتفظ به سياتها الآخرى حاليًا Venom GT Spyder، آخر سيارة مكشوفة، تم إصدارها منذ 12 عامًا.

قالت الشركة الأمريكية ، المشهورة بنهجها المعروف بالسرعة في تصميم السيارة ، إن السيارة الخارقة قد تم بناؤها لتتجاوز 300 ميل في الساعة ، على الرغم من أنها تقتصر على سرعة غير محددة حاليًا عند إزالة السقف.

هينسي فينوم F5 روديستر

طاء التصميم الخارجي لـ فينوم F5روديستر مبهر للغاية فهي أشبه بمركبات الفضاء، معتمدة على العديد من الأجزاء المصنعة من ألياف الكربون، ليصل وزنها الإجمالي إلى 1360 كجم، بينما تمتع بمصابيح أمامية أكثر عدوانية وحدة، وغطاء محرك خلفي مدعوم بفتحات تهوية جانبية، عجلات رياضية بلغ قياسها 20 بوصة، تتوسطها جنوط معدنية بتصميم هندسي فريد مكونة من 10 أضلاع فضية اللون، ومنظومة عادم رباعية الأداء.

هينسي فينوم F5 روديستر

سعر السيارة هينسي فينوم F5 روديستر

يبلغ سعر السيارة هينسي فينوم F5 روديستر نحو 3 مليون دولار، وسيتم تصنيع 30 سيارة فقط منها تم بيعها جميعاً بنظام الحجز المسبق.