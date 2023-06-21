أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية.. صور

يبحث العديد من المستهلكين شراء سيارات مستعملة بحالة جيدة لقضاء الاحتياجات اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل، وقضاء الأمور البسيطة، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة محلياً.

كيا سبكترا موديل 2003

تأتي السيارة كيا سبكترا موديل 2003 بمحرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانيه تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما، مع ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر.

دايو ليجانزا

حصلت السيارة الكورية دايو ليجانزا موديل 2000 بمحرك سعة 1800 سي سي، بقوة 133 حصان، رباعي الأسطوانات، وعزم 184 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي، ويبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 9.5 لتر لكل 100 كم، و 16 صمام، ونظام حقن متعدد النقاط (انجيكشن)، وتتسارع من 0 ل 100 كم في حوالي 10 ثواني.

بلغ سعر السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة عداد السيارة نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة.

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999

تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، بلغت قراءة العداد في نحو بـ 80 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه،

رينو كليو موديل 2002

حصلت السيارة رينو كليو موديل 2002 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر، تتوفر السيارة بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات أو علبة غيارات أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 : 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل بـ 115 ألف جنيه، بلغت قرائة العداد نحو 140 ألف كيلو متر.

أوبل كورسا موديل 2004

تأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً.