عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية.. صور

صدى البلد

 يبحث العديد من المستهلكين شراء سيارات مستعملة بحالة جيدة لقضاء الاحتياجات اليومية البسيطة مثل الذهاب للعمل، وقضاء الأمور البسيطة، وذلك نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة محلياً.

تويوتا وفولكس فاجن.. أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2023

أحدث أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة في مصر

كيا سبكترا موديل 2003

تأتي السيارة كيا سبكترا موديل 2003 بمحرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة حصانيه تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما، مع ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر.

دايو ليجانزا 

حصلت السيارة الكورية دايو ليجانزا موديل 2000 بمحرك سعة 1800 سي سي، بقوة 133 حصان، رباعي الأسطوانات، وعزم 184 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي، ويبلغ معدل استهلاك الوقود حوالي 9.5 لتر لكل 100 كم، و 16 صمام، ونظام حقن متعدد النقاط (انجيكشن)، وتتسارع من 0 ل 100 كم في حوالي 10 ثواني.

بلغ سعر السيارة دايو ليجانزا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة عداد السيارة نحو 160 ألف كيلومتر في الساعة.

 

ميتسوبيشي لانسر موديل 1999

تعتمد السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 على محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، أو ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، بلغت قراءة العداد في نحو بـ 80 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 1999 في سوق المستعمل بـ 100 ألف جنيه،

رينو كليو موديل 2002 

حصلت السيارة رينو كليو موديل 2002 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 98 حصانا، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر، تتوفر السيارة بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات أو علبة غيارات أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، ويبلغ معدل استهلاك الوقود 6.7 : 7.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2002 في سوق المستعمل بـ 115 ألف جنيه، بلغت قرائة العداد نحو 140 ألف كيلو متر.

أوبل كورسا موديل 2004

تأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً.

 

 

أوبل كورسا رينو كليو ميتسوبيشي لانسر دايو ليجانزا كيا سبكترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتبرني زي أختك.. طالبة التجارة قبلت يده ولكنه أعتدى عليها لنصف ساعة

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

طلع قريبها.. مفاجآت غير سعيدة تنتظر مصوّر سيدة الفستان الأزرق

700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

هاني حتحوت يٌفجر مفاجأة بشأن تجديد حسين الشحات مع الأهلي

هل يجوز الاحتفاظ بلحم الأضحية كاملة دون إعطاء الفقراء.. الإفتاء ترد

جرائم مخلة بالشرف.. هل يعود مرتضى منصور للزمالك؟

موضوعات متعلقة

رئيس مجموعة رينو يوضح حقيقة فشل التعاون مع لوتس البريطانية

هيونداي تستهدف 10٪ هوامش ربح على المركبات الكهربائية المستقبلية

لامبورجيني ترفض تقنيات أودي التوأم لتطوير خليفة هوراكان

تويوتا وفولكس فاجن.. أسعار 5 سيارات جديدة موديل 2023

أحدث أسعار دايو ليجانزا في سوق المستعمل.. صور

الأجمل في 2023.. سعر بوجاتي شينتوديتشي الخارقة

أحدث أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس الجديدة في مصر

سعر فولكس فاجن تيرامونت موديل 2023 في الإمارات

ترشيحاتنا

أكبر دولة في العالم اقتصاديا غير مؤهلة بشبكات كهرباء تواكب تغير المناخ

عملية إطلاق نار على نقطة للجيش الإسرائيلي برام الله

أوكرانيا تكشف عن مكاسب جديدة حققتها في هجومها المضاد

محافظ جنين: إسرائيل تجر المنطقة بأكملها إلى حرب دموية

رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات استعداداً لعيد الأضحى المبارك

جدول امتحانات الثانوية العامة بعد قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمناسبة عيد الأضحى| 5 هدايا حكومية للمواطن وهذه الخدمة مجانًا

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

فيديو

فتوات وشيكات بـ8 ملايين جنيه.. القبض على زوج الفنانة بوسي بسبب طليقها

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

اﻟﻤﺰﻳﺪ