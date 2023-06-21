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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث سعر لـ سيتروين C4 الجديدة في مصر

سيتروين C4 موديل
سيتروين C4 موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الفرنسية سيتروين العديد من الإصدارات الجديدة وخاصة في فئات الكروس أوفر الرياضية والهاتشباك، ومنها سيارة سيتروين C4 موديل 2023.

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سيتروين C4 موديل 2023

مواصفات السيارة سيتروين C4 موديل 2023 

  • محرك ثلاثي الاسطوانات.
  • 3 سلندر.
  • سعة 1200 سي س تيربو .
  • قوة اجمالية 155 حصانا.
  • عزم دوران 240 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.
  • نوع الجر "أمامي و كلي".
  • زمن التسارع من الثبات حتى 100 كيلومتر: 8.2 ثانية
سيتروين C4 موديل 2023

ابعاد السيارة سيتروين C4 موديل 2023

  • طول كلي 4.360 متر.
  • عرض كلي 1.834 متر.
  • ارتفاع 1.520 متر.
  • سعة تخزين خلفية 380 لتر.

 

وتضم السيارة سيتروين C4 موديل 2023 ، بعدد من وسائل الأمان والحماية ، من بينها فرامل ABS و EBD والتحكم الالكتروني في الثبات مع 6 ايرباج ورصد البقع العمياء في المرايا والحفاظ على مسار السيارة وتثبيت السرعة القابل للتكيف وكاميرا 360 درجة مع حساسات ركن في الامام والخلف.

سيتروين C4 موديل 2023

أسعار السيارة سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الأولى FEEL بقيمة قدرها 1,100,000 جنيه

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الثانية INTERIOR SHINE RED بقيمة قدرها 1,200,000 جنيه

 

سيتروين C4 موديل 2023 سيتروين سيتروين C4 الكروس اوفر

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