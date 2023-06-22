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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سبورتاج وتوسان.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر

صدى البلد

تضم السوق المصرية باقة من السيارات الرياضية الجديدة التي تتمتع بالعديد من المواصفات الفاخرة، بالإضافة لتصميمها المحدث كلياً.

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كيا سبورتاج موديل 2023

وتعمل السيارة كيا سبورتاج 2023 الشكل الجديد بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 180 حصانا، 4 سلندر، بينما يصل عزم الدوران إلى 265 نيوتن/متر، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

الفئة الاولى كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.169.900 جنيه. 

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.279.900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.429.900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.559.900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2023 بقيمة قدرها 1.639.900 جنيه.

سكودا كاميك

سكودا كاميك موديل 2023

حصلت السيارة سكودا كاميك موديل 2023 على محرك ، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 155 نيوتن/متر، وزودت السيارة بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 6.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة سكودا كاميك موديل 2023 نحو 1,100,000 جنيه

هيونداي توسان

هيونداي توسان

وتعتمد السيارة هيونداي توسان على محرك بقوة 180 حصانا، رباعي الأسطوانات "4 سلندر" سعة 1600 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9 ثواني.

 

الفئة الأولى بسعر 1,040,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,075,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,155,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,265,000 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 1,275,000 جنيه.

الفئة السادسة بسعر 1,355,000 جنيه.

الفئة السابعة بسعر 1,365,000 جنيه.

سيات تاراكو موديل 2023

سيات تاراكو موديل 2023

تتوفر السيارة سيات تاراكو موديل 2023 وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، وتبلغ سرعتها القصوى 199 كم في الساعة، تتسارع سيارة سيات تاراكو موديل 2023 من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم خلال 9.4 ثانية، وتتوفر بناقل حركة أتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ومحرك 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، ، ومنظومة جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سيات تاركو موديل 2023 الفئة الأولى ستايل بلس بقيمة قدرها 1,700,000 جنيه

سيات تاركو موديل 2023 الفئة الثانية EXPERIENCE بقيمة قدرها 1,800,000 جنيه

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

تحتوي السيارة سانج يونج تيفولى XLV على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 128 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

 

الفئة الأولى COMFORT بقيمة قدرها 790,000 جنيه.

الفئة الثانية STYLE بقيمة قدرها 860,000 جنيه.

سبورتاج سانج يونج تيفولي XLV سيات تاراكو هيونداي توسان سكودا كاميك

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