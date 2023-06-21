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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه أفيو بـ 160 ألف جنيه.. تفاصيل

شيفروليه أفيو موديل
شيفروليه أفيو موديل 2010

تعتبر السيارة شيفروليه أفيو إحدى أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة بالسوق المصري مع شقيقتها أوبترا، وتتميز بتصميم سيدان بسيط وشبابي.

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شهدت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، بسبب العديد من الأزمات العالمية مثل النقص في أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً التي صاحبت الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

شيفروليه أفيو موديل 2010

مواصفات السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010

تأتي السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 بمحرك 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 83 حصانا، مع ناقل حركة يدوي مانيوال يتألف من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، وتحقق السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 5.2 لتر لكل 100 كم.

 

شيفروليه أفيو موديل 2010

يمتاز محرك السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 بالهدوء وسرعة الاستجابة بالإضافة إلى الاقتصادية في استهلاك الوقود، وتبلغ السرعة القصوى نحو 170 كيلومترا في الساعة ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 14.2 ثانية.

جاءت السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 بطول بلغ 4.310 متر، وعرض 1.710 متر مع ارتفاع بواقع 1.505 متر، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية متوسطة الحجم وشبكة تهوية بركيزة واحدة عرضية يتوسطها شعار شيفروليه.

شيفروليه أفيو موديل 2010

أسعار السيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة  شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق المستعمل 160 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

شيفروليه أفيو اوبترا شيفروليه افيو موديل 2010 شيفروليه سوق المستعمل

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