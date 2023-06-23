مرسيدس وBMW..  سيارات ألمانية جديدة في مصر

يشهد السوق المصري تواجداً قوياً للعلامات التجارية الألمانية المعروفة؛ خاصة في فئة الكروس أوفر الرياضية، والتي تشهد منافسة كبيرة.

أودي Q3 موديل 2023

أودي Q3 موديل 2023

تتوفر السيارة أودي Q3 موديل 2023 بالسوق المصري بخيارين من المحركات:

المحرك الأول بسعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 150 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، سداسي السرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 9.2 ثانية، و وتصل سرعتها القصوى إلى 207 كيلومتر / ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 250 نيوتن/متر، وجر أمامي للعجلات.

المحرك الثاني بسعة 2000 سي سي تيربو، يولد قوة تصل إلى 190 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، ثماني السرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 7.4 ثانية، و وتصل سرعتها القصوى إلى 214 كيلومتر / ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل الى 320 نيوتن/متر، ونظام دفع رباعي.

أسعار السيارة أودي Q3 موديل 2023

أودي Q3 موديل 2023 الفئة الأولى ADVANCED بقيمة قدرها 1,450,000 جنيه

أودي Q3 موديل 2023 الفئة الثانية S-LINEبقيمة قدرها 1,600,000 جنيه

أودي Q3 موديل 2023 الفئة الثالثة SB W NEW-RIMبقيمة قدرها 1,750,000 جنيه

أودي Q3 موديل 2023 الفئة الرابعة SPORT BACK بقيمة قدرها 2,100,000 جنيه

BMW X3 موديل 2023

BMW X3 موديل 2023

تضم السيارة BMW X1 محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلومتر/ساعة، وتستغرق 9.2 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

أسعار السيارة BMW X3 موديل 2023

الفئة الأولى X LINE بقيمة قدرها 2,000,000 جنيه

الفئة الثانية M SPORT بقيمة قدرها 2,200,000 جنيه

فولكس فاجن تيجوان

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

تستمد فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبلغ سعر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 نحو 1,750,000 جنيه

مرسيدس GLA موديل 2023

مرسيدس GLA موديل 2023

تأتي السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 163 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 210 كيلومتر/ساعة، وتستغرق 8.7 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.6 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

يبلغ سع السيارة مرسيدس GLA موديل 2023 نحو 2,025,000 جنيه

أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2023 على محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، ويمكنها التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9.2 ثوان فقط، كما تتوفر بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات بنظام الجر الامامي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة.

الفئة الأولى ELEGANCE بسعر بلغ مليونا و 49 الف جنيه

الفئة الثانية GS LINE بسعر مليونا و 119 ألف جنيه .