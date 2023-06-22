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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 790 ألف جنيه.. 5 سيارات رياضية جديدة في مصر

صدى البلد

يشهد قطاع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV نمواً كبيراً في مصر على حساب الفئات الأخرى، وذلك لما تتميز به من ارتفاع عن الأرض ومساحة أكبر مما يجعلها الخيار المفاضل عند السفر لمسافات طويلة.

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رينو داستر موديل 2023

رينو داستر موديل 2023

حصلت السيارة رينو داستر موديل 2023 على محرك بسعة 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 115 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل سرعات CVT أوتوماتيكي الحركة ،وتتسارع من نقطة السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 172 كيلومتراً في الساعة.

ينو داستر موديل 2023 الفئة الأولى H1 بقيمة قدرها 880,000 جنيه 

رينو داستر موديل 2023 الفئة الثانية H3 بقيمة قدرها 950,000 جنيه

سيتروين C4 موديل 2023

سيتروين C4 موديل 2023

وتعتمد هذه السيارة على محرك تيربو سعة 1200 سي سي، بقوة 155 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة مكون من 8 سرعات أوتوماتيكية الأداء، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 8.2 ثانية.

 

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الأولى FEEL بقيمة قدرها 1,100,000 جنيه

سيتروين C4 موديل 2023 الفئة الثانية INTERIOR SHINE REDبقيمة قدرها 1,200,000 جنيه

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023

تحتوي السيارة سانج يونج تيفولى XLV على محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 128 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 160 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بقيمة قدرها 790,000 جنيه.

سانج يونج تيفولى XLV موديل 2023 الفئة الثانية STYLE بقيمة قدرها 860,000 جنيه.

بيجو 2008 موديل 2023

بيجو 2008 موديل 2023

زودت السيارة بيجو 2008 موديل 2023 بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، بالإضافة إلى 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

بيجو 2008 موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 1,054,990 جنيه

بيجو 2008 موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 1,134,990 جنيه   

بيجو 2008 موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,204,990 جنيه

فيات X500 موديل 2023

فيات X500 موديل 2023

يستطيع محرك السيارة فيات X500 موديل 2023 أن ينتج قوة قدرها 140 حصانا، مع 230 نيوتن/متر من عزم الدران، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الانطلاق والتسارع من نقطة الاستعداد 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 10.3 ثانية.

 

الفئة الأولى بقيمة قدرها 1,200,000 جنيه 

الفئة الثانية بقيمة قدرها 1,300,000 جنيه

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,350,000 جنيه

ستروين C4 فيات X500 بيجو 2008 سانج يونج تيفولي رينو داستر سيتروين C4

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