بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+.. سعر أشهر سيارة خارقة في العالم

كشفت بوجاتي سيارتها الأيقونية تشيرون سوبر سبورت للمرة الأولى في عام 2019 وحققت الرقم القياسي كأسرع سيارة انتاج في العالم والذي بلغ 304.773 ميلاً في الساعة في مسار اختبار Ehra-Lessien التابع لمجموعة فولكس فاجن في ألمانيا.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

محرك بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

جاءت السيارة على محرك بوجاتي تشيرون سوبر سبورت بمحرك الشركة الأيقوني الشهير W16 بسعة 8000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 1578 حصانًا بفضل علبة التروس ذات النسبة الأطول، وعزم أقصى للدوران يبلغ 1600 نيوتن متر.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

تتي السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+ بناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات، ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعات قصوى تزيد عن 300 ميل في الساعة، في حين اقتصرت سيارة تشيرون سوبر سبورت الاصلية على 261 ميلاً في الساعة.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

وقامت بوجاتي بتثبيت نظام إدارة حراري جديد وضبط البرنامج لتحسين المحرك ومجموعة نقل الحركة وعلبة التروس والشواحن التوربينية، واكتسب النموذج أيضًا تصميمًا طويل الذيل ، مما زاد من طوله بمقدار 25 سم لتقليل المماطلة الديناميكية الهوائية بنسبة تزيد عن 40٪.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

تتميز السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+بهيكل مكشوف من ألياف الكربون مع لمسات برتقالية مثل سابقتها الأسطورية الشهيرة بوجاتي فيرون سوبر سبورت وورلد ريكورد إديشن، والتي كانت أسرع سيارة طريق إنتاج في عام 2010.

بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

سعر السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 300+

يبلغ سعر السيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت 3 ملايين و 100 ألف دولار.