سعر ومواصفات "سوزوكي التو" بعد عودتها من جديد .. صور

تواصل شركة سوزوكي اليابانية من تعزيز تواجدها في مجال تصنيع السيارات، بعد ان كشفت النقاب عن نسختها الجديدة تور Tour H1، والتي تتطابق إلى حد كبير مع النسخة الشهيرة التو، والتي كشفت عنها في وقت سابق من العام الماضي 2022، بينما صممت النسخة الجديدة للسوق الهندي، ويبدو أن سيتم طرحها بسعر ارخص عن قرينتها التو بعد أن تخلت عن العديد من التجهيزات.

السيارة تور Tour H1 قرينة سوزوكي التو

تعتمد السيارة على محرك K-Series "بنزين" يتمكن من ضخ قوة قدرها 66 حصانا، و 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى خيار اخر يعمل بالغاز الطبيعي، مع قوة إجمالية بلغت 56 حصانا، وعزم دوران يبلغ 82 نيوتن/متر.

السيارة تور Tour H1 قرينة سوزوكي التو

وتعمل السيارة بناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات "جر أمامي" يشمل جميع الفئات، بالاضافة إلى وجود بعد التجهيزات الداخلية ومنها نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وعداد رقمي، بينما تمتعت من الخارج بثلاثة خيارات للطلاء وهم الابيض والفضي والرمادي.

السيارة تور Tour H1 قرينة سوزوكي التو

وتمتعت السيارة من الخارج باطلالة انيقة تتضمن، مصابيح ثنائية حادة المظهر، وشبكة متعددة المقاطع الهوائية تتوسط الصادم الأمامي، والذي ظهر باللون الاسود، وكذلك للناحية الخلفية ايضا، مع جنوط عادية، وعدد 4 ابواب، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع للعديد من الاغراض.

سعر السيارة تور Tour H1 قرينة سوزوكي التو المطروحة بالسوق الهندي

تقدم السيارة تور Tour H1 داخل السوق الهندي بسعر يتراوح بين 5.864 و 6.962 دولار.