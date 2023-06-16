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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف السعر الجديد لـ سوزوكي سياز في مصر .. صور

سوزوكي سياز
سوزوكي سياز

تعتبر السيارة سوزوكي سياز، واحدة من أشهر السيارات التي تقدمها العلامة التجارية في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الشهيرة، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 634.900 جنيه، وفقًا لآخر تحديث للقائمة السعرية لسيارات شركة سوزوكي بالسوق المصري.

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يقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الرسمي ومواصفات السيارة سوزوكي سياز في مصر .

 سوزوكي سياز 

المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي سياز

 

  • ناقل حركة مكون من 4 سرعات أوتوماتيكية الأداء.
  • نوع الجر "أمامي".
  • محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر".
 سوزوكي سياز 
  • عزم أقصى للدوران 138 نيوتن/متر.
  • قوة إجمالية 104 أحصنة.
  • زمن التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة يقدر بـ 12 ثانية.
 سوزوكي سياز 

تجهيزات السيارة سوزوكي سياز

 سوزوكي سياز 

تضم سوزوكي سياز مكيف هواء، زجاجا كهربائيا لجميع النوافذ، قفلا مركزيا، نظاما صوتيا ترفيهيا، مكابح EBD و ABS، وعدد 2 من وسائد الحماية الامامية AIRBAGS، بالإضافة إلى تجهيزات تتضمن، حساسات ركن، كاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زر تشغيل وإيقاف المحرك، إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة"، مرايا جانبية كهربائية التحكم.

 سوزوكي سياز 

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بالسوق المصري 

 

تقدم الفئة الأولى من السيارة سوزوكي سياز بسعر رسمي يبدأ من 634.900 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثانية GLX كاملة التجهيزات إلى 684.900 جنيه.

 سوزوكي سياز 
سوزوكي سياز السعر الرسمي السيارة سوزوكي سياز السعر الرسمي للسيارة سوزوكي سياز

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