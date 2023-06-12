عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أصغر سيارة أوتوماتيك تقدمها سوزوكي .. بهذا السعر

سوزوكي سيلاريو
سوزوكي سيلاريو

تعتبر السيارة "سيلاريو" هي اصغر نسخة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي، مقدمة من شركة سوزوكي في السوق المصري، على الرغم من طرحها بناقل حركة مانيوال ايضا، وتعد هذه السيارة هي احدث اصدارات سوزوكي في مصر، وذلك عن فئة الهاتشباك الشهيرة.

سعر أرخص سيارة رياضية SUV موديل 2023 في مصر .. صور

أرخص سيارة تقدمها مبادرة الإحلال .. اعرف سعرها

إلحق اشتريها.. أرخص سيارة يابانية أوتوماتيك موديل 2023

سوزوكي سيلاريو

تقدم السيارة من خلال 4 فئات، مع محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 65 حصانا، بالاضافة إلى 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب طرحها بناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات، واخر بقدرات أوتوماتيكية الحركة.

سوزوكي سيلاريو

ويمكن للسيارة سوزوكي سيلاريو الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 140 كم/ساعة، بينما تحتوي من الداخل على نظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي، ومكيف هواء، وتجهيزات اخرى تتضمن مرايات جانبية كهربائية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وشاشة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف.

سوزوكي سيلاريو

وتضم السيارة سوزوكي سيلاريو تجهيزات اخرى تتضمن، وسائد هوائية ثنائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و حساسات ركن خلفية، مع امكانية طي المقاعد الخلفية، و جنوط 15 بوصة، ونظام الثبات الإلكتروني.

سوزوكي سيلاريو

ابعاد وقياسات اصغر سيارة أوتوماتيك من سوزوكي 

 

  • الطول 3695 مم.
  • العرض 1655 مم.
  • الارتفاع 1555 مم.
سوزوكي سيلاريو

الاسعار الرسمية لجميع فئات سوزوكي سيلاريو في مصر 

 

الفئة الأولى "مانيوال" بسعر رسمي يبلغ 399,900 جنيه.

الفئة الثانية "مانيوال" بسعر رسمي يبلغ 409,900 جنيه.

الفئة الثالثة "مانيوال" بسعر رسمي يبلغ 419,900 جنيه.

الفئة الرابعة "أوتوماتيك" بسعر رسمي يبلغ 489,900 جنيه.

سيارة سيلاريو اصغر سيارة أوتوماتيك سوزوكي السيارة سوزوكي سيلاريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من لاعب الوداد على فيديو غضب فوزي لقجع.. شاهد

تعليق مثير من المدير الفني لنادي الوداد المغربي بعد الهزيمة أمام الأهلي

أغرب أسئلة اللغة العربية في الثانوية العامة إثارة للجدل

نهائي إفريقي مثير خارج الملعب.. 6 تصرفات غريبة نرصدها بمباراة الأهلي والوداد

انقطاع الإنترنت عن العالم لعدة أشهر في هذا الوقت

ساعات وتبدأ العاصفة الجديدة استعدوا.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الغد

جثة في محكمة أسرة المنيا.. رفعت قضية خلع خلص عليها |القصة الكاملة

ابتعدوا عن تناول المانجو أسبوعين .. تحذير رسمي من نقابة الفلاحين الزراعيين

موضوعات متعلقة

قبل وصولها لـ مليون جنيه .. سعر أرخص فئات "هافال H6" في مصر |صور

لكزس TX 2024 الجديدة كليًا بقدرات فنية عالية الأداء .. صور

بقوة 141 حصان .. ميتسوبيشي تكشف عن "كولت" الجديدة |صور

أسعار الفئة الثالثة من سيارات BMW بالسوق المصري .. صور

سعر ومواصفات سوزوكي بالينو موديل 2023 .. لمحبي الهاتشباك

بالأرقام .. أكثر شركات السيارات مبيعا في مايو الماضي

اعرف إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في مصر

أسعار مرسيدس C180 موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

ترشيحاتنا

طلاقي أصعب من اتهامي بقتل الخادمة.. مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل معاناتها

بسبب خضوعه للعلاج.. بايدن يؤجل اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو

تعليق عاجل من الولايات المتحدة بشأن مفاوضات صندوق النقد الدولي مع تونس

تركيا .. زلزال قوي يضرب أرضروم

أبرز أسئلة الحجاج من مطار القاهرة قبل السفر.. أجابت عليها واعظات الأزهر

تحرك عاجل من السعودية بشأن جاهزية قطار الحرمين في موسم الحج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حبال.. القبض على بريطاني تسلق مبنى 123 طابقا في كوريا الجنوبية

في اليوم العالمي الفلافل.. تعرف على فوائد وأضرار الطعمية

خايفة من فكرة الإنجاب.. إطلالات مثيرة لسلمى أبو ضيف

الصين..تصنيع أول طبق طائر كهربائي في العالم لمشاهدة المعالم السياحية

فيديو

باع مكانس وغنى في ملاهي ليلية .. أسرار في حياة برلسكوني أغنى رجال إيطاليا

طرح أغنية "سمع هس" لـ كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز

المشجع الأسوأ حظا .. لاعيبة الأهلي ردت الموقف للزملكاوي القادم من ألمانيا

اوعوا تاكلوا مانجو في هذا التوقيت | تحذير من الفلاحين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ