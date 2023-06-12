أصغر سيارة أوتوماتيك تقدمها سوزوكي .. بهذا السعر

تعتبر السيارة "سيلاريو" هي اصغر نسخة ذات ناقل سرعات أوتوماتيكي، مقدمة من شركة سوزوكي في السوق المصري، على الرغم من طرحها بناقل حركة مانيوال ايضا، وتعد هذه السيارة هي احدث اصدارات سوزوكي في مصر، وذلك عن فئة الهاتشباك الشهيرة.

سوزوكي سيلاريو

تقدم السيارة من خلال 4 فئات، مع محرك ثلاثي الاسطوانات، 3 سلندر، سعة 1000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة إجمالية قدرها 65 حصانا، بالاضافة إلى 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب طرحها بناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات، واخر بقدرات أوتوماتيكية الحركة.

سوزوكي سيلاريو

ويمكن للسيارة سوزوكي سيلاريو الوصول إلى سرعة قصوى قدرها 140 كم/ساعة، بينما تحتوي من الداخل على نظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي، ومكيف هواء، وتجهيزات اخرى تتضمن مرايات جانبية كهربائية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، وشاشة تعمل باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف.

سوزوكي سيلاريو

وتضم السيارة سوزوكي سيلاريو تجهيزات اخرى تتضمن، وسائد هوائية ثنائية للحماية، وفرامل مانعة للانغلاق، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، و حساسات ركن خلفية، مع امكانية طي المقاعد الخلفية، و جنوط 15 بوصة، ونظام الثبات الإلكتروني.

سوزوكي سيلاريو

ابعاد وقياسات اصغر سيارة أوتوماتيك من سوزوكي

الطول 3695 مم.

العرض 1655 مم.

الارتفاع 1555 مم.

سوزوكي سيلاريو

الاسعار الرسمية لجميع فئات سوزوكي سيلاريو في مصر

الفئة الأولى "مانيوال" بسعر رسمي يبلغ 399,900 جنيه.

الفئة الثانية "مانيوال" بسعر رسمي يبلغ 409,900 جنيه.

الفئة الثالثة "مانيوال" بسعر رسمي يبلغ 419,900 جنيه.

الفئة الرابعة "أوتوماتيك" بسعر رسمي يبلغ 489,900 جنيه.