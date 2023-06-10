سعر سوزوكي سويفت "الشكل الجديد" في مصر .. صور

استطاعت شركة سوزوكي اليابانية، أن تحتوي السوق المصري بالعديد من الطرازات المتعددة، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، بالاضافة إلى التصميم الخارجي، سواء من فئة السيدان، والرياضية SUV، وفئة الهاتشباك، والتي تتضمن النسخة الشهيرة سويفت "الشكل الجديد" والتي مازالت تقدم تحت موديلات 2022.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

سوزوكي سويفت

المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي سويفت

تصل السيارة سوزوكي سويفت من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.9 ثانية.

تستمد قوتها من محرك 1200 سي سي، 4 سلندر.

قوة إجمالية بلغت 84 حصانا و 107 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

ناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

سوزوكي سويفت

نوع الجر "أمامي".

يمكن للسيارة سوزوكي سويفت الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180 كيلومتر في الساعة.

يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود إلى 6.2 لتر عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر.

سوزوكي سويفت

تجهيزات السيارة سوزوكي سويفت

مكيف هواء.

زجاج كهربائي.

مرايات جانبية كهربائية.

قفل مركزي.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة".

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

فرامل EBD.

عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية.

سوزوكي سويفت

الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سويفت 2022 في السوق المصري

الفئة الاولى WITHOUT SCREEN 2TON بقيمة قدرها 604,900 جنيه.

الفئة الثانية SCREEN 2TON بقيمة قدرها 624,900 جنيه.