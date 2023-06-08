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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل سعر للزيرو .. اشتري هذه السيارة من سوزوكي

سوزوكي ديزاير
سوزوكي ديزاير

تقدم سوزوكي عددًا كبيرًا من الإصدارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو من فئة الهاتشباك، والسيدان المدمجة أيضا، ومنها النسخة "ديزاير"، والتي يتم طرحها محليًا عبر 3 فئات، وبسعر يبدأ من 429.900 جنيه.

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وتعتبر السيارة ديزاير واحدة من أرخص السيارات التي يقدمها الصانع الياباني "سوزوكي" بعد طراز اسبريسو الشهير، والنسخة سيلاريو من فئة الهاتشباك ايضا.

سوزوكي ديزاير 

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الرسمي للسيارة سوزوكي ديزاير في السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

 

المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي ديزاير 

 

  • محرك 1200 سي سي 4 سلندر.
  • قوة 85 حصانا و 113 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات مانيوال للفئة الاولى خماسي السرعات، أوتوماتيكي الاداء للفئات الاخرى.
  • سرعة قصوى تصل إلى 175 كم/ساعة.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 13.2 ثانية.
  • استهلاك للوقود بنسبة 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.
سوزوكي ديزاير 

تجهيزات السيارة سوزوكي ديزاير 

تضم سوزوكي ديزاير مكيف هواء، ومرايات كهربائية جانبية، وقفل مركزي، ونظام صوتي ترفيهي، وتجهيزات اخرى تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس، زر تشغيل وايقاف المحرك، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى باقة من تقنيات الحماية منها وسائد هوائية ثنائية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD.

سوزوكي ديزاير 

الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي ديزاير 2022 في السوق المصري 

الفئة الاولى مانيوال محرك 1200 سي سي بقيمة قدرها 429,900 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك محرك 1200 سي سي بقيمة قدرها 529,900 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك محرك 1200 سي سي بقيمة قدرها 544,900 جنيه.

سوزوكي ديزاير 
سوزوكي سوزوكي ديزاير السعر الرسمي الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي ديزاير السوق المصري

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