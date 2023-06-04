أرخص سعر لـ فيات تيبو 2023 بالسوق المصري.. صور

تعتبر السيارة "تيبو" موديل 2023 ، واحدة من اشهر اصدارات شركةفياتالايطالية داخل السوق المصري ، يتم عرضها بالجناح والجهاز ، والجناح هو عنصر التصميم بين اطلالة الهاتشباك والسيدان ، ولعل ارخص سعر رسمي تقدم به هذه السيارة هو 825 ​​ألف جنيه ، بينما يصل السعر الرسمي لاغلى فئة منها إلى 975 ألف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية السيارة فيات تيبو موديل 2023 بالسوق المصري، إلى جانب استعراض ابرز المواصفات الفنية لها.

فيات تيبو موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة فيات تيبو موديل 2023

مدة التسارع : من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.2 ثانية.

قوة المحرك : 110 حصانا و 152 نيوتن/متر من عزم الدوران.

سعة المحرك : 1600 سي سي "4 سلندر".

السرعة القصوى : 192 كيلومتر في الساعة.

فيات تيبو موديل 2023

استهلاك البنزين : 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

ناقل الحركة : "أوتوماتيك" مكون من 6 سرعات.

نوع الجر : أمامي.

فيات تيبو موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2023 بالسوق المصري "سيدان و هاتشباك"

ثلاث فئات من طراز السيدان "اعرف اسعارهم"

الفئة الاولى ENTRY GRADE موديل 2023 بسعر 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الثالثة عالية التجهيزات بسعر 950 ألف جنيه.

فيات تيبو موديل 2023

فئتين فقط من تصميم الهاتشباك "اعرف الاسعار"

الفئة الاولى ENTRY GRADE موديل 2023 بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الثانية كاملة التجهيزات بسعر 975 ألف جنيه.