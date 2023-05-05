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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لأصغر سيارات فيات في مصر .. صور

فيات 500 موديل 2023
فيات 500 موديل 2023

شهدت قائمة سيارات شركة فيات، العديد من التغيرات السعرية مع بداية شهر مايو الجاري، وذلك عن جميع الطرازات المقدمة داخل السوق المصري، ومنها النسخة فيات 500 موديل 2023 التي ارتفعت اسعارها بقيمة تتراوح بين 151 ألف و 175 ألف جنيه.

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فيات 500 موديل 2023 

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر ومواصفات فيات 500 موديل 2023.

 

زودت السيارة فيات 500 موديل 2023 بالعديد من التجهيزات ابرزها شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 7 بوصة، بالاضافة إلى خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، ومدخل AUX و USB، إلى جانب اضاءة نهارية LED، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم، ومكيف هواء رقمي.

فيات 500 موديل 2023 

وحصلت السيارة فيات 500 موديل 2023 على قفل مركزي، وزجاج كهربائي، و أماكن تثبيت لمقاعد الأطفال ISOFIX، بالاضافة إلى نظام الوسائد الهوائية للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج الثبات الالكتروني ESP.

فيات 500 موديل 2023 

وتستخدم السيارة فيات 500 موديل 2023 ناقل سرعات اوتوماتيكي من 6 نقلات دفع امامي، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، مع عزم دوران 131 نيوتن/متر، وقوة قدرها 100 حصانا، بالاضافة إلى القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س خلال 10.5 ثانية.

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فيات 500 موديل 2023 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة فيات 500 موديل 2023 في مصر بعد زيادات شهر مايو

 

الفئة الاولى فيات 500 موديل 2023 بسعر 900 ألف جنيه بدلاً من 725 ألف جنيه.

الفئة الثانية فيات 500 موديل 2023 بسعر 950 ألف جنيه بدلاً من 799 ألف جنيه.

فيات عادل إمام فيات 500 موديل 2023 الاسعار الرسمية الجديدة فيات 500 موديل 2023

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