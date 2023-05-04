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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فيات تيبو الجديدة موديل 2023 في مصر .. صور

فيات تيبو موديل 2023
فيات تيبو موديل 2023

ارتفعت أسعار السيارة فيات تيبو من جديد مع بداية شهر مايو، حيث تراوحت قيمة الزيادة بين 180 ألف جنيه و 205 آلاف جنيه، باختلاف الفئات المطروحة داخل السوق المصري ولموديلات 2023، والتي شملت فئة السيدان والهاتشباك.

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فيات تيبو موديل 2023

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة فيات تيبو موديل 2023 بعد زيادات شهر مايو الجديدة، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

فيات تيبو موديل 2023

يولد محرك السيارة فيات تيبو موديل 2023 صاحب السعة اللترية البالغة 1600 سي سي "4 سلندر"، قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 152 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية لجميع الفئات سداسية السرعات "جر أمامي".

فيات تيبو موديل 2023

وتستهلك السيارة فيات تيبو موديل 2023 نسبة من الوقود قدرها 6.3 لتر/100 كليومتر، مع الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كم/ساعة، ومدة زمنية قدرها 11.2 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم في الساعة.

فيات تيبو موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة فيات تيبو موديل 2023 داخل السوق المصري مع بداية مايو

 

أسعار فيات تيبو موديل 2023 الـ"سيدان"

 

الفئة الاولى ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بقيمة بلغت 950 ألف جنيه بدلاً من 649.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية MIDE GRADE  فيات تيبو موديل 2023 بقيمة بلغت 910 ألف جنيه بدلاً من 709.900  ألف جنيه.

الفئة الثالثة HIGHT LINE فيات تيبو موديل 2023 بقيمة بلغت 950 ألف جنيه بدلاً من 744.900 ألف جنيه.

فيات تيبو موديل 2023

أسعار فيات تيبو موديل 2023 فئة الـ"هاتشباك"

 

الفئة الاولى ENTRY GRADE فيات تيبو موديل 2023 بقيمة بلغت 910 آلاف جنيه بدلاُ من 704.900 آلاف جنيه.

الفئة الثانية HIGHT LINE فيات تيبو موديل 2023 بقيمة بلغت 975 ألف جنيه بدلاً من 794.900 ألف جنيه.

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