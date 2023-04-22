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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أصغر سيارة تقدمها فيات في مصر .. اعرف سعرها الآن

فيات 500
فيات 500

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الايطالية "فيات"، الكثير من الاصدارات داخل السوق المصري والعالمي، ومنها السيارة الشهيرة فيات 500، والتي تعد اصغر نسخة مطروحة من شركة فيات داخل في مصر، بين موديلات 2023.

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اصغر سيارة تقدمها فيات في مصر اعرف سعرها الان واهم مواصفاتها 

فيات 500

الابعاد الخارجية للسيارة فيات 500

 

  • الطول 3546 مم
  • العرض 1627 مم.
  • الارتفاع 1488 مم.
  • الخلوص الارضي 143 مم.
  • قاعدة العجلات 2300 مم.
فيات 500

تأتي السيارة فيات 500 بهيكل خارجي من فئة الهاتشباك، مع تصميم ثنائي الابواب، بالاضافة إلى واجهة أمامية مميزة تضم حزمة ضوئية، وجنوط رياضية انيقة، إلى جانب الكثير من التجهيزات ابرزها، مرايا كهربائية، وحساسات حركة، وكاميرا للمتابعة، ومكابح ABS و EBD، ووسائد هوائية للحماية.

فيات 500

وتستغرق السيارة فيات 500 مدة زمنية قدرها 10.5 ثانية، مما يمنحها افضلية التسارع من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 182 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

فيات 500

وتعمل السيارة فيات 500 عبر خاصية الدفع الامامي للعجلات، أما عن القدرات الفنية للسيارة فتستمد قوتها من محرك بقوة 100 حصانا، سعة 1400 سي سي، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.8 لتر/100 كيلومتر.

 

 

سعر السيارة فيات 500 في مصر

 

تقدم السيارة فيات 500 موديل 2023 فئة PANORAMA في مصر بقيمة سعرية بلغت 725 ألف جنيه.

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