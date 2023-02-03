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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتجاوز المليون للمرة الاولى .. اسعار فيات X500 بعد طرح موديلات 2023

فيات X500 موديل 2023
فيات X500 موديل 2023

ارتفعت اسعار السيارة فيات X500 داخل السوق المصري بعد طرح موديلات 2023، حيث شهدت جميع الفئات المطروحة من تلك النسخة والتي تنتمي لفئة الكروس اوفر، زيادة سعرية جديد تراوحت بين 385 الف و 425 الف جنيه، لتقدم السيارة لاولى مره بسعر رسمي يصل إلى مليون و 50 الف جنيه.

فيات X500 موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار فئات السيارة فيات X500 موديل 2023 في مصر 

فيات X500 موديل 2023

اسعار فيات X500 موديل 2023 بعد الزيادة الجديدة 

 

الفئة الاولى فيات X500 موديل 2023 بقيمة قدرها 935 ألف جنيه بدلاً من 550 ألف جنيه.

الفئة الثانية فيات X500 موديل 2023 بقيمة قدرها مليون جنيه بدلاً من 600 ألف جنيه

الفئة الثالثة فيات X500 موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و50 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه.

فيات X500 موديل 2023

ابرز مواصفات السيارة فيات X500 موديل 2023 

 

دعمت السيارة فيات X500 موديل 2023 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 140 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 190 كيلومتر في الساعة.

فيات X500 موديل 2023

وتستهلك السيارة فيات X500 موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 5.7 لتر لكل 100 كم، بينما يمكنها الوصول والتسارع من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 10.3 ثانية، وتعمل الفئة الثالثة بقدرات اعلى تجهيزًا تتضمن زيادة قدرها 30 حصانا لتصل إلى 170 حصانا، وعزم دوران 280 نيوتن/متر.

فيات X500 موديل 2023
فيات X500 فيات X500 موديل 2023 فيات X500 موديل 2023 اسعار فيات X500 موديل 2023

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