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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار فيات 500X موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

فيات 500X موديل 2023
فيات 500X موديل 2023

شهدت السيارة الرياضية فيات X500 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، زيادة سعرية جديدة مع بداية شهر مايو الجاري، بقيمة تتراوح بين 225 ألف جنيه و250 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري.

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أحدث أسعار السيارة فيات 500X موديل 2023 وأبرز مواصفاتها الفنية في مصر

فيات 500X موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة فيات 500X موديل 2023

 

  • الطول 4269 مم.
  • العرض 1796 مم.
  • الارتفاع 1608 مم.
  • الخلوص الارضي 160 مم.
  • خزان الوقود 48 لترا.
  • سعة التخزين 350 لترا.
فيات 500X موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة فيات 500X موديل 2023 

 

  • محرك بقوة 140 حصانا.
  • سعة 1400 سي سي "تيربو" 4 سلندر.
  • عزم اقصى للدوران 230 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة سداسي النقلات "أوتوماتيكي".
  • دفع أمامي للعجلات.
فيات 500X موديل 2023
  • تحتاج السيارة فيات 500X موديل 2023 فترة زمنية قدرها 10.3 ثانية للوصول من 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

 

  • يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

  • تتمكن السيارة فيات 500X موديل 2023 في الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 190 كيلومترا/ساعة.
فيات 500X موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة فيات 500X موديل 2023 داخل السوق المصري 

 

الفئة الاولى فيات 500X موديل 2023 بسعر مليون و200 ألف جنيه بدلاً من 975 ألف جنيه.

الفئة الثانية فيات 500X موديل 2023 بسعر مليون و300 جنيه بدلاً من مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة فيات 500X موديل 2023 بسعر مليون و350 ألف جنيه بدلاً من مليون و100 ألف جنيه.

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