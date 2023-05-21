عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 7 مقاعد وعائلية .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر |صور

سعر ومواصفات سوزوكي
سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر 

تطرح شركة سوزوكي اليابانية، الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، وعلى رأس هذه الطرازات النسخة "ارتيجا"، والتي يتم طرحها محليًا من خلال فئة واحدة من التجهيزات وهي GLX.

سعر ومواصفات "سوزوكي اسبريسو" ارخص سيارة في مصر |صور

أسعار ومواصفات سوزوكي جيمني في مصر .. صور

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر 

بـ 7 مقاعد وعائلية .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر 

 

تعتمد السيارة سوزوكي ارتيجا على تصميم خارجي كبير الحجم، يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تتسع إلى 7 مقاعد، بالاضافة إلى اعتمادها على واجهة أمامية حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايا جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، ومصابيح ضباب، وجنوط رباضية قياسها 15 بوصة.

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر 

وتضم السيارة سوزوكي ارتيجا نظام إيموبليزر ضد السرقة، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وعدد 2 وسادة هوائية أمامية للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وقفل مركزي للابواب، و 4 نوافذ كهربائية التحكم، بالاضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، ودخول السيارة بدون مفتاح.

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر 

وتشمل التجهيزات الخاصة بالنسخة سوزوكي ارتيجا، نظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، وشاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة، ومكيف هواء، بينما تستمد قدرات الانتقال من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات "دفع أمامي".

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر 

وتعتمد السيارة سوزوكي ارتيجا على محرك بقوة 103 أحصنة، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، وبهذه الامكانيات تحتاج السيارة مدة زمنية قدرها 13.5 ثانية للوصول من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/س.

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر 

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي ارتيجا ذات الـ 7 مقاعد بالسوق المصري 

 

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا عن فئة GLX 2022 في مصر، بقيمة سعرية بلغت 829.900 جنيه.

سوزوكي ارتيجا سوزوكي ارتيجا 7 مقاعد السوق المصري السعر الرسمي سعر السيارة سوزوكي ارتيجا سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

جالها فوبيا وبتصرخ يوميا| حقيقة إيداع البلوجر سارة دار أيتام.. فقدت عينها وغادرت منزلها

موضوعات متعلقة

رينو داستر تعود من جديد للسوق المصري وطرح "موديلات 2023" .. اعرف سعرها الآن

سعر مرسيدس C180 موديل 2023 في مصر .. صور

أقل سعر لسيارة كورية "SUV" موديل 2023 بمصر .. صور

سعر هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد في مصر .. صور

أرخص سيارة SUV زيرو في مصر |صور

مقاومة للهجمات والقنابل اليدوية.. ديفندر 2023 |صور

نيسان تكشف "الميرا" موديل 2023 FACELIFT |صور

سعر إم جي ZS بالسوق المصري .. صور

ترشيحاتنا

محمد رمضان يرد على سخرية خالد سرحان من صورته مع الدولارات

بقوة 4 درجات.. زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

لهذا السبب| تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لهذا الموعد

أسطورة المغرب: من الصعب التكهن بالفائز بين الأهلي والوداد بنهائي إفريقيا

بيراميدز يهزم المحلة بثنائية ويقفز للمركز الثاني بالدوري الممتاز

تصريح جديد من ضياء رشوان حول الصحف الحزبية المتوقفة.. ماذا قال؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول مبتور ساقين فوق الركبة يدخل التاريخ بصعوده قمة جبل إيفرست..فيديو

أفضل طريقة لتخزين الثوم.. للاحتفاظ به طازجا طول السنة

وفاة أب بعدوى خطيرة بعد دقة وشم على جسده بإنجلترا.. تفاصيل

احذري ترك طفلك لفترات طويلة أمام التليفزيون.. يصيبه بأمراض خطيرة

فيديو

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

الرعب جاي.. العالم الهولندي يحذر من ذروة النشاط الزلزالي في هذا الموعد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ