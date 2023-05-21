بـ 7 مقاعد وعائلية .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر |صور

تطرح شركة سوزوكي اليابانية، الكثير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها الفئة العائلية ذات الـ 7 مقاعد، وعلى رأس هذه الطرازات النسخة "ارتيجا"، والتي يتم طرحها محليًا من خلال فئة واحدة من التجهيزات وهي GLX.

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر

بـ 7 مقاعد وعائلية .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر

تعتمد السيارة سوزوكي ارتيجا على تصميم خارجي كبير الحجم، يعكس مساحتها الداخلية الرحبة، والتي تتسع إلى 7 مقاعد، بالاضافة إلى اعتمادها على واجهة أمامية حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، ومرايا جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، ومصابيح ضباب، وجنوط رباضية قياسها 15 بوصة.

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر

وتضم السيارة سوزوكي ارتيجا نظام إيموبليزر ضد السرقة، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وعدد 2 وسادة هوائية أمامية للحماية، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وقفل مركزي للابواب، و 4 نوافذ كهربائية التحكم، بالاضافة إلى زر تشغيل وإيقاف المحرك، ودخول السيارة بدون مفتاح.

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر

وتشمل التجهيزات الخاصة بالنسخة سوزوكي ارتيجا، نظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث، وشاشة ملونة تعمل باللمس 7 بوصة، ومكيف هواء، بينما تستمد قدرات الانتقال من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 4 سرعات "دفع أمامي".

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر

وتعتمد السيارة سوزوكي ارتيجا على محرك بقوة 103 أحصنة، و 138 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، وبهذه الامكانيات تحتاج السيارة مدة زمنية قدرها 13.5 ثانية للوصول من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/س.

سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر

السعر الرسمي للسيارة سوزوكي ارتيجا ذات الـ 7 مقاعد بالسوق المصري

تقدم السيارة سوزوكي ارتيجا عن فئة GLX 2022 في مصر، بقيمة سعرية بلغت 829.900 جنيه.