الأفضل في استهلاك الوقود وبسعر مميز .. ما هذه السيارة ؟

تعتبر السيارة سوزوكي سيلاريو، واحدة من افضل السيارات المطروحة داخل السوق المصري من ناحية الاستهلاك المنخفض للوقود، حيث تشير الارقام الخاصة بها إلى 3.7 لترات عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر، بينما يتم تقديم السيارة محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من 399.900 جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي سيلاريو في مصر، مع استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

سوزوكي سيلاريو

تتمتع السيارة سوزوكي سيلاريو بناقل سرعات يدوي مكون من 5 سرعات، واخر أوتوماتيكي الأداء بحسب الفئات المطروحة، بينما تعتمد جميع الفئات على تقنية الجر الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1000 سي سي.

سوزوكي سيلاريو

ويتمكن محرك السيارة سوزوكي سيلاريو من انتاج قوة إجمالية تقدر بـ 65 حصانا، و 89 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 140 كيلومتر في الساعة، وتضم السيارة باقة من التجيهزات منها مكابح ABS مانعة للانغلاق، ووسائد هوائية ثنائية، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي.

سوزوكي سيلاريو

كما تحتوي السيارة سوزوكي سيلاريو على مكيف هواء، ونظام وصوتي ترفيهي، وباقة من التقنيات عالية التجهيز ابرزها شاشة عرض الوسائط المتعددة والتي تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى زر تشغيل وايقاف المحرك، ومقود حركة متعدد الوظائف، وحساسات ركن خلفية لسهولة التحكم والاصطفاف.

سوزوكي سيلاريو

الاسعار الرسمية لجميع فئات السيارة سوزوكي سلاريو داخل السوق المصري

الفئة الأولى مانيوال GA محرك 1000 سي سي بسعر 399,900 جنيه.

الفئة الثانية مانيوال MANUAL GL- محرك 1000 سي سي بسعر 409,900 جنيه.

الفئة الثالثة مانيوال GL ALLOY محرك 1000 سي سي بسعر 419,900 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك GL محرك 1000 سي سي بسعر 489,900 جنيه.