بهذا السعر .. اشتر أرخص سيارة جديدة في مصر

يرغب الكثير في شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب، وتعتبر النسخة سوزوكي اسبريسو 2022 هي ارخص سيارة "زيرو" مقدمة داخل السوق المصري، حيث يتم طرحها من خلال فئة واحدة، وبسعر رسمي لا يتجاوز الـ 400 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" المواصفات الفنية للسيارة سوزوكي اسبريسو في مصر وسعرها الرسمي.

سوزوكي اسبريسو

مواصفات ارخص سيارة جديدة في مصر

تتمتع السيارة سوزوكي اسبريسو بمحرك 1000 سي سي، مع ناقل سرعات مانيوال مكون من 5 نقلات "جر أمامي"، بينما يتمكن محركها من ضخ 67 حصانا، و 90 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سوزوكي اسبريسو

تسارع السيارة سوزوكي اسبريسو

يمكن للسيارة سوزوكي اسبريسو الوصول من النقطة 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 14.3 ثانية.

سوزوكي اسبريسو

استهلاك الوقود للسيارة سوزوكي اسبريسو

يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 4.6 لتر عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.

سوزوكي اسبريسو

تجهيزات السيارة سوزوكي اسبريسو

تضم السيارة سوزوكي اسبريسو مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي أمامي، مكابح ABS مانعة للانغلاق، نظام صوتي ترفيهي، عدد 2 من الوسائد الهوائية لحماية المقاعد الأمامية، بالاضافة جنوط 14 بوصة، وتصميم خارجي يتسم بالجانب الرياضي مع مفهوم رباعي الابواب، وسعة تخزين خلفية بلغت 239 لتر، وطول كلي يقدر بـ 3565 مم، و 1520 مم للعرض الكلي، و 1549 مم للارتفاع.

سوزوكي اسبريسو

السعر الرسمي لأرخص سيارة جديدة في مصر

يتم طرح السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بسعر رسمي يبلغ 364.900 جنيه، وذلك عبر فئة واحدة من التجهيزات الفنية والتقنية.