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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة أوروبية في مصر موديل 2023 .. اعرف سعرها

رينو سانديرو 2023
رينو سانديرو 2023

تعتبر السيارة رينو سانديرو 2023، هي أرخص نسخة أوروبية مقدمة من قبل الصانع الفرنسي بالسوق المصري، حيث تتوافرمحليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلة الهاتشباك، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة.

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ويقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات ارخص سيارة أوروبية بالسوق المصري "رينو سانديرو 2023"

رينو سانديرو 2023

مواصفات السيارة رينو سانديرو 2023 

تتمتع السيارة بمحرك 1600 سي سي "4 سلندر"، يتمكن من انتاج 148 نيوتن/متر، وقوة إجمالية بلغت 110 حصانا، بينما تستمد أوامر الحركة بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 176 كم/س.

رينو سانديرو 2023

وتقطع السيارة رينو سانديرو 2023 مسافة الـ 100 كم/ساعة من وقت السكون 0 في فترة زمنية تبلغ 12.1 ثانية، بينما تستهلك السيارة نسبة من الوقود تقدر بـ 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

رينو سانديرو 2023

وتحتوي السيارة رينو سانديرو 2023 على مكيف هواء، خاصية الغلق المركزي، زجاج كهربائي للنوافذ، ونظام صوتي ترفيهي، مع القدرة على التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، والتي تأتي بشكل قابل للامالة من باور ستيرنج، بالاضافة إلى وسائد هوائية أمامية للحماية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

رينو سانديرو 2023

السعر الرسمي لارخص سيارة أوروبية في مصر موديل 2023 

تقدم السيارة رينو سانديرو من خلال فئة واحدة "DYNAMIC" موديل 2023 وبسعر يبلغ 615 ألف جنيه.

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