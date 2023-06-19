سعر أرخص سيارة سيدان "أوتوماتيك" في مصر .. وصلت كام ؟

مازالت السيارة بي واي دي F3، هي ارخص سيارة صينية أوتوماتيك في السوق المصري، على الرغم من طرحها محليًا بناقل حركة مانيوال يتم تقديمه للفئة الاولى، وتعتبر هذه النسخة من اشهر الاصدارات الاعتمادية المقدمة من الصانع الصيني، والتي تحمل الكثير من التجهيزات مع تصميم خارجي من فئة السيدان.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في هذا السياق السعر الرسمي لارخص سيارة صينية "أوتوماتيك" في مصر، بالاضافة إلى استعراض مواصفاتها الفنية.

بي واي دي F3

مواصفات ارخص سيارة صينية في مصر "بي واي دي F3" موديل 2023

تأتي السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بعدد 4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي، مع مرايات جانبية كهربائية، ومكابح مانعة للانغلاق، بالاضافة إلى برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح، وعدد 2 من وسائد الحماية الامامية AIRBAGS.

بي واي دي F3

وزودت السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بمكيف هواء يدوي، وخاصية الغلق المركزي للابواب، ونظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، وبلوتوث، ومدخل USB و AUX، بينما ترتكز على جنوط رياضية 15 بوصة، مع مفهوم رباعي الابواب.

بي واي دي F3

وحصلت الفئة الثانية من السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 على ناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، مقترن بمحرك 4 سلندر، 1500 سي سي، بقوة إجمالية بلغت 108 حصانا، و 145 نيوتن/متر، و 180 كم/ساعة للسرعة القصوى.

تعرف على السعر الرسمي لارخص سيارة صينية في مصر

تقدم السيارة بي واي دي F3 موديل 2023 بسعر 420 ألف جنيه للفئة الاولى مانيوال.

ويبلغ سعر الفئة الثانية "أوتوماتيك" بي واي دي F3 موديل 2023 نحو 480 ألف جنيه.