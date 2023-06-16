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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

يفضلها الكثيرون .. اعرف الأسعار الجديدة لـ هيونداي النترا HD في مصر

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD موديل 2024

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD، من أبرز السيارات المطروحة داخل السوق المصري، والتي يفضلها الكثيرون نسبة إلى الجانب الاعتمادي، وسعرها المناسب، إلى جانب تصميها الشهر من فئة السيدان، ويتم طرح السيارة في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات مع تقديم موديلات 2024.

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اعرف الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 بالسوق المصري وابرز المواصفات الفنية.

هيونداي النترا HD موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 

 

  • محرك 1600 سي سي "4 سلندر" بقوة 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • ناقل سرعات "أوتوماتيك" مكون من 4 نقلات.
  • نوع الجر "أمامي".
هيونداي النترا HD موديل 2024
  • زمن التسارع "11.3" ثانية للوصول من وضع الاسعداد 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.
  • يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود حوالي 6.6 لتر عند قطعها مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.
  • يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 182 كيلومتر في الساعة.
هيونداي النترا HD موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر 

 

الفئة الاولى هيونداي النترا HD 1600 سي سي موديل 2024 بقيمة بلغت 615,000 جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا HD 1600 سي سي موديل 2024 بقيمة بلغت 625,000 جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا HD 1600 سي سي موديل 2024 بقيمة بلغت 640,000 جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا HD 1600 سي سي موديل 2024 بقيمة بلغت 650,000 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024
هيونداي النترا هيونداي النترا HD موديل 2024 سيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 الأسعار الرسمية

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