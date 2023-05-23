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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف السعر الجديد لـ هيونداي النترا HD موديل 2023 .. صور

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD موديل 2023

ارتفعت من جديد اسعار السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023، بنسبة بلغت 20 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، من تلك النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، واصبحت تقدم بسعر رسمي يبدأ من 580 ألف بدلاً من 560 ألف جنيه.

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هيونداي النترا HD موديل 2023

ويقدم موقع "صدى البلد" احدث الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 في السوق المصري واهم مواصفاتها الفنية.

هيونداي النترا HD موديل 2023

تتمتع السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بمظهر خارجي انيق مع مصابيح أمامية حادة، بالاضافة إلى مكيف هواء، و 4 زجاج كهربائي، ونظام صوتي ترفيهي، سعة تخزين خلفية تقدر بـ 402 لتر، بينما تتستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية بلغت 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء "دفع أمامي".

هيونداي النترا HD موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 المقدمة بالسوق المصري بعد زيادة اجمالية بلغت 20 ألف جنيه.

 

الفئة الاولى هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 580 ألف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 590 ألف جنيه بدلاً من 570 ألف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 605 ألف جنيه بدلاً من 585 ألف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 615 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2023
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